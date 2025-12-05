Требуют оплатить долг, которого вы не брали: как остановить незаконные атаки коллекторов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Общество

Если коллекторы требуют оплатить несуществующий долг, важно сразу проверить законность их требований и обратиться в суд. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал адвокат, председатель московской коллегии адвокатов, директор компании "Князев и партнеры" Андрей Князев.

Женщина получает квитанцию
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина получает квитанцию

По словам адвоката, коллекторы не могут действовать без законных оснований — как правило, они подключаются только на основании судебного решения и исполнительного листа. Поэтому первым шагом необходимо выяснить, в каком суде и на каком основании вынесено постановление о взыскании долга.

"Надо выяснять, какой суд это вынес, когда такое решение было и так далее. Коллекторы действуют только по исполнительному листу, поэтому необходимо уточнить эти данные. Если человек действительно не брал кредит, то разобраться несложно — взыскание прекратят. Главное — не игнорировать ситуацию и требовать официальных документов", — пояснил Князев.

Эксперт добавил, что если человек узнает о кредите, который он не оформлял, необходимо сразу обратиться в банк или микрофинансовую организацию, на которую ссылаются коллекторы. Там следует запросить документы, подтверждающие наличие задолженности, и официально заявить о том, что кредит не заключался. Процедура одинаковая для всех финансовых организаций.

"Если вы узнали, что на вас кто-то взял кредит, то необходимо обращаться сначала в этот банк, чтобы выяснить обстоятельства, а затем — в суд. Без разницы, идет ли речь о банке или микрофинансовой организации, порядок действий тот же. Если кредит не брали, это можно доказать документально. К сожалению, такие случаи встречаются, но сейчас их становится меньше", — отметил адвокат.

Князев подчеркнул, что чаще всего подобные ситуации происходят из-за кражи персональных данных и оформления микрозаймов онлайн. Чтобы защититься от мошенников, специалист советует внимательно следить за сохранностью документов и не передавать личные данные третьим лицам.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
