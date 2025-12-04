Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цены на размещение в Крыму увеличились на 15,4% за осенний сезон — Коммерсантъ
Умывальники из микроцемента станут трендом ванных комнат в 2026 году — Malatec
Врачи предупредили об опасности сочетания пива и солёного арахиса
Глубокое рыхление почвы разрушает ходы червей — издание "БЕЛНОВОСТИ"
Мозг слона больше человеческого, но содержит меньше нейронов — исследователи
Проверять уровень масла следует после остывания двигателя- специалисты
Две капли духов считаются достаточной дозой — парфюмер Вероника Бруховецкая
Лолита спустилась в метро, чтобы не опоздать на самолёт
Гурьевская гречка готовится слоями с костным мозгом портал — ГАСТРОНОМЪ

Тотальный учет или удобство будущего? Что означает появление новой отметки в паспорте

Новая отметка в паспорте упростит доступ к господдержке — консультант Сивков
Общество

Новая отметка в паспорте позволит объединить все данные о гражданине в одном цифровом профиле и упростит взаимодействие с государством. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал налоговый консультант, кандидат экономических наук Евгений Сивков.

Деньги
Фото: pixabay.com by isaevdm is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

Ранее РИА Новости со ссылкой на замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплана Панеша (ЛДПР) сообщило, что с 1 января 2026 года по желанию граждан в паспортах будет ставиться новая отметка о номере записи единого федерального информационного регистра.

По словам Сивкова, новая отметка о номере записи в Едином федеральном информационном регистре — это шаг к созданию полноценного цифрового профиля гражданина. Такой номер объединит информацию из всех государственных баз данных — от налоговой и имущественной до социальной сферы — и позволит существенно повысить точность и прозрачность учета.

"Паспорт — это просто удостоверение личности, но не уникальный идентификатор человека. Новый номер станет единым кодом, который позволит связать все данные о гражданине — сведения о налогах, недвижимости, родственниках. Это важно, потому что сегодня многие взаимосвязи, например семейные, налоговые органы просто не видят", — пояснил он.

Сивков отметил, что наличие такого номера облегчит получение социальных выплат, субсидий и других мер господдержки, поскольку государство сможет оперативно подтверждать право граждан на помощь.

"Этот номер со временем станет универсальным ключом к любым государственным услугам. Его будут требовать при оформлении пособий, льгот, дотаций. Хотя сначала отметка будет ставиться по желанию, в будущем она станет обязательной — без нее взаимодействие с государственными структурами будет практически невозможно", — подчеркнул эксперт.

Сивков добавил, что номер будет присваиваться один раз и сохранится за человеком на протяжении всей жизни. Это позволит исключить дублирование данных, повысить точность учета и обеспечить прозрачность системы распределения господдержки.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Кевин Кестер раскрыл принципы тренировок после пятидесяти — City Lifestyle
Новости спорта
Кевин Кестер раскрыл принципы тренировок после пятидесяти — City Lifestyle
Глиняно-опилочная смесь регулирует влажность в доме
Недвижимость
Глиняно-опилочная смесь регулирует влажность в доме
Диагональные скручивания улучшают тонус талии после 60 — тренер Тайлер Рид
Новости спорта
Диагональные скручивания улучшают тонус талии после 60 — тренер Тайлер Рид
Популярное
Она подаёт сигнал: вот почему озоновая дыра сжимается или расширяется

В 2025 году озоновая дыра над Антарктидой повела себя необычно, закрывшись раньше срока.

Озоновая дыра над Антарктидой в 2025-м оказалась заметно меньше нормы — CAMS
Пользу скандинавской ходьбы после 60 подтвердили медики — grazia.fr
После 60 тело играет по новым правилам: пять видов спорта, которые возвращают силу и уверенность
Этот томат будто сорвался с цепи: растёт в дождь, холод, сырость и забивает грядку плодами
Секунды удовольствия — тихая ловушка: находка внутри девушки подняла запретную тему всерьёз
Повышение НДС в 2026 году приведёт к росту цен — экономист Юлия Вымятнина Валерия Жемчугова Гараж Его Величества учреждён 18 февраля 1907 года Сергей Милешкин Порог в 4°C вызывает падение продуктивности лесов — Nature Communications Александр Рощин
Россия близка к объявлению Англии террористическим образованием
Секрет тихого прогресса в ногах: гоблет-приседания работают точнее штанги и подходят новичкам
Гордон назвала характер Кудрявцевой фекалиями: что разрушило их дружбу
Гордон назвала характер Кудрявцевой фекалиями: что разрушило их дружбу
Последние материалы
Мозг слона больше человеческого, но содержит меньше нейронов — исследователи
Повышение НДС в 2026 году приведёт к росту цен — экономист Юлия Вымятнина
Проверять уровень масла следует после остывания двигателя- специалисты
Лолита спустилась в метро, чтобы не опоздать на самолёт
Две капли духов считаются достаточной дозой — парфюмер Вероника Бруховецкая
Гурьевская гречка готовится слоями с костным мозгом портал — ГАСТРОНОМЪ
Гараж Его Величества учреждён 18 февраля 1907 года
Тёплые напитки улучшают пищеварение зимой — диетолог Ольга Махова
Резкий выход из сна в холод — это стресс для организма — тренер Трофимова
Порог в 4°C вызывает падение продуктивности лесов — Nature Communications
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.