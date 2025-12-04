Тотальный учет или удобство будущего? Что означает появление новой отметки в паспорте

Новая отметка в паспорте позволит объединить все данные о гражданине в одном цифровом профиле и упростит взаимодействие с государством. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал налоговый консультант, кандидат экономических наук Евгений Сивков.
Ранее РИА Новости со ссылкой на замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплана Панеша (ЛДПР) сообщило, что с 1 января 2026 года по желанию граждан в паспортах будет ставиться новая отметка о номере записи единого федерального информационного регистра.
По словам Сивкова, новая отметка о номере записи в Едином федеральном информационном регистре — это шаг к созданию полноценного цифрового профиля гражданина. Такой номер объединит информацию из всех государственных баз данных — от налоговой и имущественной до социальной сферы — и позволит существенно повысить точность и прозрачность учета.
"Паспорт — это просто удостоверение личности, но не уникальный идентификатор человека. Новый номер станет единым кодом, который позволит связать все данные о гражданине — сведения о налогах, недвижимости, родственниках. Это важно, потому что сегодня многие взаимосвязи, например семейные, налоговые органы просто не видят", — пояснил он.
Сивков отметил, что наличие такого номера облегчит получение социальных выплат, субсидий и других мер господдержки, поскольку государство сможет оперативно подтверждать право граждан на помощь.
"Этот номер со временем станет универсальным ключом к любым государственным услугам. Его будут требовать при оформлении пособий, льгот, дотаций. Хотя сначала отметка будет ставиться по желанию, в будущем она станет обязательной — без нее взаимодействие с государственными структурами будет практически невозможно", — подчеркнул эксперт.
Сивков добавил, что номер будет присваиваться один раз и сохранится за человеком на протяжении всей жизни. Это позволит исключить дублирование данных, повысить точность учета и обеспечить прозрачность системы распределения господдержки.
В 2025 году озоновая дыра над Антарктидой повела себя необычно, закрывшись раньше срока.