Мошенники меняют правила: новая схема заставляет жертву самой звонить преступникам

Переход мошенников к схемам с обратными звонками выявили эксперты кибербезопасности

Рост цифровых ограничений изменил поведение мошенников, которые начали активнее использовать схемы, основанные на обратной связи со стороны самих пользователей. Такой подход стал одной из самых заметных тенденций этого года.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мужчина после звонка мошенников

Как развивается новая схема

Руководитель департамента Fraud Protection компании F6 Дмитрий Ермаков объясняет, что мошенники сместили фокус на ситуации, когда человек сам инициирует звонок.

Такой формат начал укрепляться ещё во втором квартале как ответ на усиление антифрод-механизмов. Перехват входящих вызовов стал для операторов стандартной практикой, тогда как обратные звонки зачастую проходят мимо базовых фильтров. В результате пользователи оказываются в зоне риска, потому что сами вступают в контакт с преступниками и меньше сомневаются в легитимности разговора.

Такие схемы показывают более высокую успешность, поскольку доверие формируется в момент инициативы со стороны абонента. По наблюдениям F6, это превращает обычный защитный звонок в уязвимость. Пользователь видит пропущенный номер, предполагает, что речь идёт о важной информации, и перезванивает, не подозревая о том, что проходит через незащищённый канал.

"Чтобы снизить риски, россиянам нельзя перезванивать на незнакомые или сомнительные номера", — посоветовал Ермаков.

Факторы уязвимости

Антифрод-системы операторов связи работают прежде всего с входящим трафиком, сверяя звонки с базами подозрительных номеров. Механизм обратного вызова формирует "слепую зону" для таких решений, что позволяет мошенникам обходить стандартные алгоритмы защиты. По словам эксперта, списки высокорисковых номеров обновляются ежедневно, но злоумышленники используют тактику "мгновенного контакта", рассчитывая на быстрый перезвон жертвы.

Проблему усиливает и убеждение пользователей в том, что официальный стиль общения является гарантийным признаком. Эрмаков подчёркивает, что многие преступники копируют речевые конструкции операторов, банков и сервисов, создавая иллюзию легитимного общения. В этот момент человек перестаёт сомневаться и охотнее следует инструкциям, пишет Газета.Ru.

Рекомендации по защите

Ермаков уточняет, что повышение цифровой грамотности остаётся основным способом предотвращения ошибок. Он подчёркивает необходимость обращаться в организации только по номерам, размещённым на официальных сайтах. Эксперт напоминает, что коды из СМС нельзя сообщать никому независимо от ситуации, а любые приложения, присланные в мессенджерах посторонними, не должны устанавливаться.

По его словам, мошенники будут адаптироваться к новым ограничениям и искать способы обхода защиты. В этих условиях внимательность пользователей становится значимой частью общей системы кибербезопасности. Учитывая изменения в поведении преступников, стандартные меры защиты нуждаются в дополнении осознанным подходом со стороны самих граждан.