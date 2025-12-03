Показная роскошь под угрозой: соцсетям готовят новые правила, которые могут изменить поведение миллионов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Общество

Обсуждение возможного запрета демонстрации роскоши в соцсетях в России усилилось на фоне инициативы Госдумы, однако эксперты считают, что подобные меры имеют скорее символический характер.

Роскошный отдых в Турции
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Роскошный отдых в Турции

Контекст инициативы

Предложение ограничить демонстративное потребление в соцсетях принадлежит депутату Госдумы Виталию Милонову. Его инициатива возникла на фоне роста внимания к теме социального неравенства и обсуждений инструментов, способных снизить общественное напряжение. Идея укладывается в тренд на контроль контента и обсуждение влияния публичной демонстрации богатства на восприятие жизненных стандартов.

Интерес к теме усиливается на фоне мировых практик. В 2024 году китайские платформы Douyin, Weibo и Xiaohongshu получили требование удалять материалы, продвигающие "культ денег" и демонстративное потребление. Только за первую неделю мая были заблокированы сотни аккаунтов и удалены тысячи публикаций. Во Франции в 2023 году введены ограничения на рекламу роскоши и работу инфлюенсеров, формирующих потребительские установки.

Позиция инвестиционного сообщества

По словам инвестора и директора по развитию бизнеса инвестиционного клуба "Лига Инвесторов" Станислава Скуйбеды, подобные инициативы скорее работают на психологический эффект, а не на реальное ограничение демонстрации достатка. Он обращает внимание, что такие меры могут частично снижать уровень раздражения в обществе, где социальное расслоение становится заметнее, особенно для молодежи, чувствительной к визуальным стандартам в соцсетях.

Эксперт подчёркивает, что положительные эффекты таких мер очевидны, однако ограничивать отображение роскошного образа жизни полностью нельзя из-за особенностей современного медиарынка. Лайфстайл-направление давно стало частью малых бизнесов и креативных индустрий, которые работают на основе визуального контента. Его ограничение может затронуть рекламный рынок, который в 2024 году превысил 900 млрд рублей, показав рост на 24 % к предыдущему году, уточняет Газета.Ru.

"Запрет демонстрации роскоши в соцсетях — это скорее часть стратегии снижения социального напряжения, чем реальный инструмент регулирования", — сказал инвестор.

Возможные последствия и варианты регулирования

Скуйбеда считает, что жёсткие ограничения способны нанести ущерб маркетинговым стратегиям, доходам блогеров и занятости в сфере производства контента. Он отмечает, что вклад диджитал-сегмента в структуру рекламного рынка становится определяющим, и снижение активности в этой сфере неизбежно скажется на экономике малого бизнеса и смежных творческих отраслей.

По его оценке, страна вряд ли выберет масштабные ограничения. Более вероятно внедрение мягких механизмов, таких как маркировка контента, сотрудничество с платформами и выборочные штрафы за демонстративную роскошь. Такой подход, по мнению эксперта, позволит учитывать общественный запрос, не вступая в противоречие с конституционными гарантиями свободы выражения.

"Полный запрет маловероятен. Скорее всего, Россия выберет мягкое регулирование", — заключил он.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
