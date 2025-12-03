Биометрия приходит в школы тихо: родители сохраняют право отказа, но система уже разворачивается по стране

Добровольность сдачи детской биометрии в школах подтвердил Виталий Милонов

Принуждение родителей к сдаче биометрии детей для доступа в школы недопустимо, хотя сама технология вызывает всё больший интерес у российских законодателей.

Позиция парламентского комитета

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов поддерживает использование биометрической идентификации, но подчёркивает, что участие должно оставаться добровольным. По его словам, биометрия рассматривается как современный и надёжный инструмент контроля доступа в образовательные учреждения.

Он отмечает, что такие методы сложнее подделать и что они логично дополняют ранее применявшиеся способы — от бумажных пропусков до пластиковых карт.

Милонов указывает, что не считает оправданным обязывать всех родителей проходить процедуру. Он подчёркивает, что у части граждан есть собственные причины отказаться от сдачи данных, и это право должно быть сохранено. Его позиция строится на том, что биометрия — лишь один из вариантов идентификации, а не универсальное требование, распространяемое на всех без исключения, сообщает Газета.Ru.

"Наверное, мне положено быть против биометрии, но я не против биометрии", — сказал депутат.

Аргументы о безопасности

Милонов проводит параллель между защитой биометрических данных и системами безопасности онлайн-банков. Он обращает внимание, что большинство граждан активно пользуются цифровыми сервисами, включая "Госуслуги", и не сомневаются в их защищённости.

По его словам, восприятие риска часто расходится с реальными привычками: противники биометрии нередко применяют аналогичные технологии для разблокировки смартфонов и других устройств.

В качестве аргумента он отмечает, что современные цифровые сервисы обладают развитой системой защиты, и утечка данных в них маловероятна. С учётом распространённости электронных идентификаторов биометрический механизм представляется ему логичным этапом развития цифровой инфраструктуры.

"Мы же не боимся, что кто-то залезет в онлайн-банк наш и украдет эти деньги", — добавил он.

Как будет организована процедура

Ситуация получила развитие после сообщения "Коммерсанта" от 3 декабря, где со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко уточнялось, что сбор биометрии школьников будет строго добровольным. Родители смогут дать согласие только после получения запроса, а данные детей будут сохраняться в Единой биометрической системе. Доступ к ней предоставят школам через аккредитованные организации, которые обеспечат установку оборудования.

Процесс сдачи данных будет происходить через приложение "Госуслуги Биометрия". Учащемуся необходимо авторизоваться в сервисе с использованием логина и пароля от портала "Госуслуги" и загрузить фотографию. После этого родителю поступит запрос на подтверждение согласия на обработку данных ребёнка, что закрепляет добровольность процедуры и исключает принудительное участие.