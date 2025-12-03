Биометрия приходит в школы тихо: родители сохраняют право отказа, но система уже разворачивается по стране

Принуждение родителей к сдаче биометрии детей для доступа в школы недопустимо, хотя сама технология вызывает всё больший интерес у российских законодателей.
Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов поддерживает использование биометрической идентификации, но подчёркивает, что участие должно оставаться добровольным. По его словам, биометрия рассматривается как современный и надёжный инструмент контроля доступа в образовательные учреждения.
Он отмечает, что такие методы сложнее подделать и что они логично дополняют ранее применявшиеся способы — от бумажных пропусков до пластиковых карт.
Милонов указывает, что не считает оправданным обязывать всех родителей проходить процедуру. Он подчёркивает, что у части граждан есть собственные причины отказаться от сдачи данных, и это право должно быть сохранено. Его позиция строится на том, что биометрия — лишь один из вариантов идентификации, а не универсальное требование, распространяемое на всех без исключения, сообщает Газета.Ru.
"Наверное, мне положено быть против биометрии, но я не против биометрии", — сказал депутат.
Милонов проводит параллель между защитой биометрических данных и системами безопасности онлайн-банков. Он обращает внимание, что большинство граждан активно пользуются цифровыми сервисами, включая "Госуслуги", и не сомневаются в их защищённости.
По его словам, восприятие риска часто расходится с реальными привычками: противники биометрии нередко применяют аналогичные технологии для разблокировки смартфонов и других устройств.
В качестве аргумента он отмечает, что современные цифровые сервисы обладают развитой системой защиты, и утечка данных в них маловероятна. С учётом распространённости электронных идентификаторов биометрический механизм представляется ему логичным этапом развития цифровой инфраструктуры.
"Мы же не боимся, что кто-то залезет в онлайн-банк наш и украдет эти деньги", — добавил он.
Ситуация получила развитие после сообщения "Коммерсанта" от 3 декабря, где со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко уточнялось, что сбор биометрии школьников будет строго добровольным. Родители смогут дать согласие только после получения запроса, а данные детей будут сохраняться в Единой биометрической системе. Доступ к ней предоставят школам через аккредитованные организации, которые обеспечат установку оборудования.
Процесс сдачи данных будет происходить через приложение "Госуслуги Биометрия". Учащемуся необходимо авторизоваться в сервисе с использованием логина и пароля от портала "Госуслуги" и загрузить фотографию. После этого родителю поступит запрос на подтверждение согласия на обработку данных ребёнка, что закрепляет добровольность процедуры и исключает принудительное участие.
