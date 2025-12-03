Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жених Анфисы Чеховой пришёл на премьеру с бывшей женой
Пользу скандинавской ходьбы после 60 подтвердили медики — grazia.fr
Физическая активность снижает влияние стресса на организм — Savoy Wellness
Переход мошенников к схемам с обратными звонками выявили эксперты кибербезопасности
Низкую вероятность запрета показа роскоши в соцсетях указал инвестор Скуйбеда
Принц Уильям рассказал о начале совместной жизни с Кейт Миддлтон
Треска подходит для крема, тушения и жарки — Lacucinaitaliana
Хлор и минералы в воде вызывают повреждение листьев спатифиллума — Actualno
В московской клинике обнаружили презерватив внутри девушки спустя 9 дней

Биометрия приходит в школы тихо: родители сохраняют право отказа, но система уже разворачивается по стране

Добровольность сдачи детской биометрии в школах подтвердил Виталий Милонов
Общество

Принуждение родителей к сдаче биометрии детей для доступа в школы недопустимо, хотя сама технология вызывает всё больший интерес у российских законодателей.

школа
Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
школа

Позиция парламентского комитета

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов поддерживает использование биометрической идентификации, но подчёркивает, что участие должно оставаться добровольным. По его словам, биометрия рассматривается как современный и надёжный инструмент контроля доступа в образовательные учреждения.

Он отмечает, что такие методы сложнее подделать и что они логично дополняют ранее применявшиеся способы — от бумажных пропусков до пластиковых карт.

Милонов указывает, что не считает оправданным обязывать всех родителей проходить процедуру. Он подчёркивает, что у части граждан есть собственные причины отказаться от сдачи данных, и это право должно быть сохранено. Его позиция строится на том, что биометрия — лишь один из вариантов идентификации, а не универсальное требование, распространяемое на всех без исключения, сообщает Газета.Ru.

"Наверное, мне положено быть против биометрии, но я не против биометрии", — сказал депутат.

Аргументы о безопасности

Милонов проводит параллель между защитой биометрических данных и системами безопасности онлайн-банков. Он обращает внимание, что большинство граждан активно пользуются цифровыми сервисами, включая "Госуслуги", и не сомневаются в их защищённости.

По его словам, восприятие риска часто расходится с реальными привычками: противники биометрии нередко применяют аналогичные технологии для разблокировки смартфонов и других устройств.

В качестве аргумента он отмечает, что современные цифровые сервисы обладают развитой системой защиты, и утечка данных в них маловероятна. С учётом распространённости электронных идентификаторов биометрический механизм представляется ему логичным этапом развития цифровой инфраструктуры.

"Мы же не боимся, что кто-то залезет в онлайн-банк наш и украдет эти деньги", — добавил он.

Как будет организована процедура

Ситуация получила развитие после сообщения "Коммерсанта" от 3 декабря, где со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко уточнялось, что сбор биометрии школьников будет строго добровольным. Родители смогут дать согласие только после получения запроса, а данные детей будут сохраняться в Единой биометрической системе. Доступ к ней предоставят школам через аккредитованные организации, которые обеспечат установку оборудования.

Процесс сдачи данных будет происходить через приложение "Госуслуги Биометрия". Учащемуся необходимо авторизоваться в сервисе с использованием логина и пароля от портала "Госуслуги" и загрузить фотографию. После этого родителю поступит запрос на подтверждение согласия на обработку данных ребёнка, что закрепляет добровольность процедуры и исключает принудительное участие.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Путин предупредил Лондон три раза, в том числе ядерным ударом за терроризм
Военные новости
Путин предупредил Лондон три раза, в том числе ядерным ударом за терроризм
Атака на морской терминал КТК приведёт к значительным убыткам для западных компаний
Экономика и бизнес
Атака на морской терминал КТК приведёт к значительным убыткам для западных компаний
Кевин Кестер раскрыл принципы тренировок после пятидесяти — City Lifestyle
Новости спорта
Кевин Кестер раскрыл принципы тренировок после пятидесяти — City Lifestyle
Популярное
Озоновая дыра подала сигнал: над Антарктидой исчезает

В 2025 озоновая дыра над Антарктидой повела себя необычно, закрывшись раньше срока.

Вот почему озоновая дыра сжимается или расширяется — CAMS
Среднеспелый томат Кёнигсберг созревает за 110 дней — KrasnodarMedia.su
Этот томат будто сорвался с цепи: растёт в дождь, холод, сырость и забивает грядку плодами
Россия близка к объявлению Англии террористическим образованием
В Евросоюзе не хотят давать гарантии Бельгии по российским активам
Путин предупредил Лондон три раза, в том числе ядерным ударом за терроризм Любовь Степушова Высокоэнергетические частицы ускоряют мутации ДНК — радиобиологи Игорь Буккер Спрос на новостройки снижается после отмены льгот Валерия Жемчугова
Эти машины почти не знают дороги в сервис: названы самые надёжные авто десятилетия
Секрет тихого прогресса в ногах: гоблет-приседания работают точнее штанги и подходят новичкам
Мир на пороге ядерной ошибки: чем гонка обид и ультиматумов грозит Европе и России
Мир на пороге ядерной ошибки: чем гонка обид и ультиматумов грозит Европе и России
Последние материалы
Создана модель будущей Земли для поиска техносигналов — исследователи
Онлайн-платформы зафиксировали взрывной рост продаж дорогих товаров — Easy Commerce
Гагарина поблагодарила фанатов, прождавших её четыре часа
Блохи могут попасть в чистые квартиры через обувь и вещи
Парк Краснодар сохранил привлекательность для зимних прогулок — Яндекс Путешествия
Закуска "Зимний букет" готовится из бурого риса, свёклы и тунца
Кофейная гуща подходит кактусам только при пересадке — Actualno
Стивен Сигал заявил о гордости от принадлежности к России
Рэпер Macan проходит срочную службу без особых условий
Россияне значительно реже стали покупать красную икру — NTech
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.