Счет за одиночество: как пустота в душе превращается в ненужные покупки и что с этим делать

Побороть одиночество помогают люди, а не покупки — психолог Абравитова
Общество

Многие люди пытаются заглушить чувство одиночества покупками, но избавление от внутренней пустоты начинается не с новых вещей, а с новых контактов. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

Шопоголизм
Фото: Freepik by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шопоголизм

Ранее ТАСС со ссылкой на опрос финансового маркетплейса "Выберу.ру" сообщило, что 31% одиноких россиян совершают импульсивные покупки.

По словам Абравитовой, импульсивные покупки становятся своеобразным способом временно снизить тревогу и заполнить внутреннюю пустоту. Люди таким образом компенсируют нехватку эмоциональных контактов, и сам процесс покупки приносит кратковременное облегчение.

"Это замещение одиночества вещизмом, потому что иначе это назвать нельзя. Удовлетворение наступает только в момент выбора и оплаты покупки, а когда вещь уже получена, она теряет свою значимость. На самом деле такие покупки — лишь вершина айсберга, за которой стоит целый комплекс эмоциональных зависимостей", — отметила Абравитова.

Психолог подчеркнула, что справиться с одиночеством можно, если человек осознает проблему и начнет искать пути для общения и самореализации. Существует множество форматов, позволяющих расширить круг контактов — от онлайн-сообществ по интересам до культурных и спортивных центров, где можно встретить единомышленников.

"Сейчас огромное количество возможностей, чтобы не чувствовать себя одиноко. Есть тематические чаты, клубы по интересам, районные культурные центры и даже танцевальные площадки, где люди разных возрастов могут познакомиться и пообщаться. Главное — осознать свое состояние и начать действовать", — подчеркнула она.

Абравитова добавила, что если самостоятельные попытки наладить общение не дают результата, не стоит откладывать визит к специалисту. По ее словам, работа с профессиональным психологом помогает быстро распутать внутренние противоречия, понять причины замкнутости и увидеть реальные пути выхода из состояния одиночества.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
