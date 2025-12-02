Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Вейпы в офисах могут стать дорогой привычкой: штрафы до 15 тысяч превращают дым в роскошь

Штрафы за курение вейпов на работе могут ввести с 2027 года — эксперт Трепольский
Общество

Инициативы по ужесточению антитабачных мер могут привести к появлению значительных штрафов за использование вейпов на рабочих местах.

Об этом сообщает эксперт по финансам и бизнесу Дмитрий Трепольский, который предполагает, что новые санкции могут начать действовать уже в 2027 году.

Как сформировалась инициатива о штрафах

Обсуждение усиления наказания началось после обращения председателя движения "Здоровое Отечество" Екатерины Лещинской к премьер-министру. Она предложила увеличить административные штрафы за курение на рабочем месте в десять раз, а документ был направлен в правительство 20 ноября.

Трепольский поясняет, что инициатива органично вписывается в текущий курс государственной антитабачной политики.

"Инициатива выглядит логичным продолжением политики. Офисы долго оставались "серой зоной", — отметил эксперт.

Он считает, что законодатель стремится устранить пробелы, приравнивая электронные устройства к обычным сигаретам, что делает регулирование более последовательным.

Возможные сроки принятия закона

По словам эксперта, вероятность принятия поправок в 2026 году достаточно высока, однако процесс утверждения норм может занять время. Он объясняет, что законодательный цикл редко бывает быстрым, и после принятия любой нормы требуется период адаптации. Тренд на ограничение никотиновой зависимости, особенно среди молодёжи, Трепольский называет приоритетом государственной политики, сообщает Газета.Ru.

Эксперт считает, что значительных бюджетных затрат инициатива не потребует, а уровень общественного одобрения среди некурящих сотрудников будет высоким.

"Скорее всего, закон может вступить в силу с 2027 года", — считает Трепольский.

Он предполагает, что именно этот срок станет наиболее реалистичным.

Кого затронут новые ограничения

Трепольский отмечает, что под действие возможных штрафов попадёт большая часть офисных работников, особенно в группе 20-35 лет, где использование вейпов наиболее распространено. Он предупреждает, что риски могут проявляться не только в виде полицейских штрафов, но и в рамках корпоративной дисциплины. Работодатели, по его словам, получат юридический инструмент для наказания сотрудников, включая возможность увольнения при систематическом нарушении правил охраны труда.

Эксперт считает, что ключевая проблема связана с контролем за соблюдением запретов. Вейпы сложно зафиксировать: запах быстро исчезает, датчики дыма не всегда реагируют.

"Основная нагрузка по контролю ляжет на работодателей", — заключил финансист.

Он допускает, что штрафы чаще всего будут назначаться на основании жалоб коллег или данных с камер наблюдения.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
