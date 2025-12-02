В Госдуме прокомментировали законопроект об усилении ответственности за травлю

В России снизился уровень подросткового кибербуллинга — депутат Бессараб

Кибербуллинг в подростковой среде остается серьезной проблемой, хотя его уровень в последние годы заметно снизился. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее агентство ТАСС сообщило, что депутаты ЛДПР под руководством лидера партии Леонида Слуцкого подготовили законопроект, предусматривающий административные штрафы до 500 тысяч рублей за травлю и кибербуллинг.

Бессараб отметила, что любые шаги по усилению ответственности за травлю требуют взвешенного подхода, однако работа в этом направлении необходима. По ее словам, кибербуллинг остается одной из самых острых проблем среди подростков, особенно в социальных сетях.

"Ситуация в подростковой среде, особенно в интернет-пространстве, вызывает серьезные опасения. Работа в этом направлении необходима, но любые дополнительные меры ответственности должны быть взвешенными и обоснованными. В то же время уровень кибербуллинга снизился после введения норм, позволяющих блокировать аккаунты и усложняющих анонимную регистрацию, что фактически исключает возможность избежать ответственности", — подчеркнула депутат.

По ее словам, борьба с травлей должна строиться прежде всего на воспитательной работе и открытом диалоге с детьми. Парламентарий добавила, что участие школьных психологов и регулярные беседы помогают подросткам осознать последствия агрессии и формируют культуру взаимного уважения.

"Разговоры с детьми и работа школьных психологов имеют большое значение. Когда подросток сталкивается с буллингом, он осознает, насколько это больно и обидно. Нужно чаще говорить о том, что нельзя обижать других, если не хочешь, чтобы это когда-нибудь повторилось с тобой", — заключила Бессараб.