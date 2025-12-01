В Госдуме раскритиковали подход к снижению подростковой преступности через ужесточение наказаний

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Жесткие наказания не снизят подростковую преступность — депутат Бессараб
Общество

Одного ужесточения наказаний недостаточно, чтобы снизить уровень подростковой преступности — решать проблему нужно через воспитание, образование и вовлечение молодежи в социально полезную деятельность. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявила депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ранее ТАСС со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко сообщило, что подростков, систематически совершающих насильственные преступления, предлагается признавать полностью дееспособными путем принудительной эмансипации и привлекать к ответственности как взрослых.

Бессараб напомнила, что ответственность за особо тяжкие преступления в России уже наступает с 14 лет, а для несовершеннолетних рецидивистов предусмотрен особый надзор. По ее словам, ужесточение наказаний не поможет искоренить подростковую преступность, если не менять социальные условия, в которых растут дети.

"Рецидив среди несовершеннолетних отражает уже сформированные криминальные поведенческие установки. Исключительно усиление ответственности не позволит победить рецидивы среди подростков. Нужно менять окружение, мировоззрение, вовлекать ребят в полезную и общественную деятельность, воспитывать через семьи и школы, давая им другие ориентиры", — подчеркнула депутат.

Она отметила, что наказание — лишь часть работы по борьбе с подростковой преступностью, и не всегда самая эффективная. Главный акцент, по словам Бессараб, должен быть сделан на профилактику и воспитание, а не на ужесточение ответственности.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
