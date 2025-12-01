Биометрия на черном рынке: как ваш цифровой двойник становится оружием мошенников

Главное правило защиты биометрических данных — не доверять неизвестным источникам и избегать любых подозрительных действий в интернете. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Ранее ТАСС со ссылкой на МВД сообщило, что злоумышленники похищают биометрические данные, звоня по видеосвязи и записывая разговор. Также они рассылают фишинговые ссылки, имитирующие сервисы "Госуслуги" и банковские приложения, и собирают изображения пользователей из соцсетей.

Ульянов отметил, что любая просьба установить стороннее приложение, перейти по ссылке или предоставить доступ к камере должна восприниматься как тревожный сигнал. По его словам, подобные действия несут риски, даже если речь не идет о биометрических данных.

"Если приложение требует доступ к камере без очевидной необходимости или незнакомый человек просит что-то скачать, перейти по ссылке или подтвердить действия — это уже повод насторожиться. Подобные ситуации всегда связаны с риском, поэтому к ним нужно относиться крайне осторожно. Важно понимать, что опасность существует независимо от того, о каких данных идет речь — биометрических или любых других", — подчеркнул Ульянов.

Он добавил, что мошенники могут использовать фотографии и видеозаписи, найденные в интернете, для создания фейковых роликов и рассылки их близким жертвы с просьбами о переводе денег. При этом, по словам эксперта, подобные схемы чаще всего связаны не с прямым взломом, а с элементами социальной инженерии.

"Полностью исключить риски невозможно, ведь кто-то может снять вас без вашего ведома — камеры сейчас обладают очень высоким разрешением. Но если ваших изображений нет в открытом доступе, злоумышленникам будет сложнее построить обманную схему. Конечно, ограничивать публикации в соцсетях полезно, но важно понимать, что главный фактор безопасности — это внимательность и осторожность", — заключил Ульянов.