Некомфортная поездка: в Петрозаводске общественный транспорт превратился в полосу препятствий для горожан

Пассажиры требуют справедливости в общественном транспорте Петрозаводска

В Петрозаводске общественный транспорт вызывает всё больше нареканий у населения, которое регулярно сталкивается с переполненностью, неисправностями и неадекватным поведением других пассажиров.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Знак остановки общественного транспорта

Возмущение достигло пика после случая, когда пожилые люди высадили детей из автобуса.

Технические проблемы с троллейбусами

Технические неполадки с троллейбусами усугубляют ситуацию. Уже при -12°C троллейбусы могут выйти из строя из-за замерзания. Один из горожан рассказал, что утром 26 ноября троллейбус №5 с трудом тронулся с конечной станции на Лыжной улице, поскольку конденсат в тормозной системе препятствовал его выходу на линию.

Задержки и сложности из-за отсутствия кондукторов

Кроме того, пассажиры выражают недовольство отсутствием кондукторов, что приводит к задержкам. Водители вынуждены самостоятельно принимать оплату, что замедляет движение, особенно в часы пик.

Качество общественного транспорта

Состояние общественного транспорта оставляет желать лучшего. Туристка из Санкт-Петербурга была шокирована состоянием маршрутки №19: рваные сиденья, ржавчина и грязь. Не менее пугающая история пассажирки, ехавшей 20 ноября на автобусе №12, которая рассказала о резких ускорениях и внезапных торможениях водителя. По мнению жителей, увеличение числа автобусов на маршрутах способствует повышению уровня безопасности и комфорта.

Нехватка маршрутов и проблемы с пересадками

Недостаток маршрутов также является проблемой, особенно на Древлянке, где добраться до школ и поликлиник без пересадок сложно. Задержки троллейбусов №3 и №8 стали обычным явлением, с интервалами движения до 40 минут.

Проблемы с оплатой проезда

Проблемы с оплатой проезда также беспокоят пассажиров: терминалы иногда списывают неверные суммы, достигающие сотен и даже тысяч рублей.

Реакция властей и ожидания жителей

Между тем власти города сообщают о развитии транспортной системы: запуск новых маршрутов, перевозка более 225 тысяч пассажиров, поступление новых автобусов, включая ожидаемые в декабре машины увеличенной вместимости. Однако, по мнению жителей, до ощутимого улучшения ситуации еще далеко, пишет karelinform.ru.