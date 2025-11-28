Некомфортная поездка: в Петрозаводске общественный транспорт превратился в полосу препятствий для горожан

В Петрозаводске общественный транспорт вызывает всё больше нареканий у населения, которое регулярно сталкивается с переполненностью, неисправностями и неадекватным поведением других пассажиров.
Возмущение достигло пика после случая, когда пожилые люди высадили детей из автобуса.
Технические неполадки с троллейбусами усугубляют ситуацию. Уже при -12°C троллейбусы могут выйти из строя из-за замерзания. Один из горожан рассказал, что утром 26 ноября троллейбус №5 с трудом тронулся с конечной станции на Лыжной улице, поскольку конденсат в тормозной системе препятствовал его выходу на линию.
Кроме того, пассажиры выражают недовольство отсутствием кондукторов, что приводит к задержкам. Водители вынуждены самостоятельно принимать оплату, что замедляет движение, особенно в часы пик.
Состояние общественного транспорта оставляет желать лучшего. Туристка из Санкт-Петербурга была шокирована состоянием маршрутки №19: рваные сиденья, ржавчина и грязь. Не менее пугающая история пассажирки, ехавшей 20 ноября на автобусе №12, которая рассказала о резких ускорениях и внезапных торможениях водителя. По мнению жителей, увеличение числа автобусов на маршрутах способствует повышению уровня безопасности и комфорта.
Недостаток маршрутов также является проблемой, особенно на Древлянке, где добраться до школ и поликлиник без пересадок сложно. Задержки троллейбусов №3 и №8 стали обычным явлением, с интервалами движения до 40 минут.
Проблемы с оплатой проезда также беспокоят пассажиров: терминалы иногда списывают неверные суммы, достигающие сотен и даже тысяч рублей.
Между тем власти города сообщают о развитии транспортной системы: запуск новых маршрутов, перевозка более 225 тысяч пассажиров, поступление новых автобусов, включая ожидаемые в декабре машины увеличенной вместимости. Однако, по мнению жителей, до ощутимого улучшения ситуации еще далеко, пишет karelinform.ru.
Учёные обновили оценки того, сколько насекомых ежегодно съедают птицы. Новые данные показывают масштабы природного механизма, от которого зависит устойчивость экосистем.