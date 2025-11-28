Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Volkswagen представил моторы для нового кроссовера T-Roc 2026 — концерн
Даже опытные покупатели рискуют купить поддельный мёд — Аlfavita
Михалков осудил использование ИИ для воссоздания умерших актёров
Разрезание червя усиливает его распространение — комиссар Сид Миллер
Эффективность паровых ингаляций при простуде отметил терапевт-иммунолог Жемчугов
Игровые упражнения ускорили освоение мяча в водном поло — по данным Киселевой
Программы автотуризма внедрены в 74 регионах — Минэкономразвития РФ
Акулы избегают стай дельфинов из-за риска травм — морские биологи
Скрайд – классическая MMORPG, объединяющая десятки тысяч игроков

Некомфортная поездка: в Петрозаводске общественный транспорт превратился в полосу препятствий для горожан

Пассажиры требуют справедливости в общественном транспорте Петрозаводска
Общество

В Петрозаводске общественный транспорт вызывает всё больше нареканий у населения, которое регулярно сталкивается с переполненностью, неисправностями и неадекватным поведением других пассажиров.

Знак остановки общественного транспорта
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Знак остановки общественного транспорта

Возмущение достигло пика после случая, когда пожилые люди высадили детей из автобуса.

Технические проблемы с троллейбусами

Технические неполадки с троллейбусами усугубляют ситуацию. Уже при -12°C троллейбусы могут выйти из строя из-за замерзания. Один из горожан рассказал, что утром 26 ноября троллейбус №5 с трудом тронулся с конечной станции на Лыжной улице, поскольку конденсат в тормозной системе препятствовал его выходу на линию.

 Задержки и сложности из-за отсутствия кондукторов

Кроме того, пассажиры выражают недовольство отсутствием кондукторов, что приводит к задержкам. Водители вынуждены самостоятельно принимать оплату, что замедляет движение, особенно в часы пик.

Качество общественного транспорта

Состояние общественного транспорта оставляет желать лучшего. Туристка из Санкт-Петербурга была шокирована состоянием маршрутки №19: рваные сиденья, ржавчина и грязь. Не менее пугающая история пассажирки, ехавшей 20 ноября на автобусе №12, которая рассказала о резких ускорениях и внезапных торможениях водителя. По мнению жителей, увеличение числа автобусов на маршрутах способствует повышению уровня безопасности и комфорта.

Нехватка маршрутов и проблемы с пересадками

Недостаток маршрутов также является проблемой, особенно на Древлянке, где добраться до школ и поликлиник без пересадок сложно. Задержки троллейбусов №3 и №8 стали обычным явлением, с интервалами движения до 40 минут.

Проблемы с оплатой проезда

Проблемы с оплатой проезда также беспокоят пассажиров: терминалы иногда списывают неверные суммы, достигающие сотен и даже тысяч рублей.

Реакция властей и ожидания жителей

Между тем власти города сообщают о развитии транспортной системы: запуск новых маршрутов, перевозка более 225 тысяч пассажиров, поступление новых автобусов, включая ожидаемые в декабре машины увеличенной вместимости. Однако, по мнению жителей, до ощутимого улучшения ситуации еще далеко, пишет  karelinform.ru.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Инфракрасные снимки Уэбба выявили эмбриональную форму оболочек Apep — Caltech
Наука и техника
Инфракрасные снимки Уэбба выявили эмбриональную форму оболочек Apep — Caltech
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Евросоюз
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Спутники выявили двойной океанский вихрь, связанный трубкой — Sciencepost
Наука и техника
Спутники выявили двойной океанский вихрь, связанный трубкой — Sciencepost
Популярное
Мир будет съеден заживо за пару месяцев: вот что сдерживает 500 миллионов тонн голодных вредителей

Учёные обновили оценки того, сколько насекомых ежегодно съедают птицы. Новые данные показывают масштабы природного механизма, от которого зависит устойчивость экосистем.

Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Солнце сорвалось с цепи: в космос ушло нечто, превышающее Землю в десятки раз
Переворот в науке: сознание правит материей, а не наоборот
Схватка за российские активы в Европе вступила в решающую стадию Любовь Степушова Короткий световой день замедляет рост комнатных растений зимой Валерия Жемчугова Испытания ГАЗ М-73 выявили проблемы герметизации моторного отсека Сергей Милешкин
Секрет прочности Tenet раскрыт: в России нашли способ защитить кузов от всего, кроме зависти
Тьма океана раскрыла невозможное: открытие в бездне ставит под сомнение основы происхождения жизни
Плюшевые игрушки со стальными челюстями: 11 пород собак, которые могут раздавить кость одним укусом
Плюшевые игрушки со стальными челюстями: 11 пород собак, которые могут раздавить кость одним укусом
Последние материалы
Синдром беспокойных ног связан с нарушением обмена дофамина — сомнолог Кудинов
Запечённый чеснок придаёт гарниру мягкую сладость по данным поваров
Возраст хищника Mosura fentoni в 506 миллионов лет — New-sciense
Численность русского осётра стабилизируется в Каспии — 9 сессия Комиссии в Ашхабаде
В 2025 году вырос спрос на декор в эстетике балета Щелкунчик — Etsy
Отложенный кофе стабилизирует уровень энергии после сна — доктор Эдеас
Суд обязал ветерана выплатить Кэти Перри 1,84 млн долларов
Audi представила новый дизель V6 мощностью 299 лошадиных сил — компания
Пассажиры требуют справедливости в общественном транспорте Петрозаводска
Чувствительность зубов часто связана с повреждением эмали — врач Беляева
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.