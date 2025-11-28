В Госдуме объяснили цели эксперимента по целевому набору мигрантов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:25
Общество

Эксперимент по целевому набору иностранных работников направлен на упорядочение трудовой миграции и повышение ответственности работодателей. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил первый зампред Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

здание госдумы рф
Фото: flickr.com by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
здание госдумы рф

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что с 2027 года МВД и несколько профильных ведомств могут запустить в России эксперимент по целевому набору иностранных работников. Согласно проекту плана, предусматривается создание новой системы привлечения мигрантов с четким контролем их трудовой деятельности и пребывания в стране.

По словам Водолацкого, основной целью инициативы является наведение порядка в сфере трудовой миграции и борьба с бесконтрольным наймом иностранцев. Он отметил, что в нынешних условиях компании часто теряют связь с привлеченными сотрудниками, что приводит к росту числа нелегалов и криминализации среды.

"Неконтролируемая миграция и неупорядоченные системы набора приводят к тому, что иностранные граждане после трудоустройства теряются из поля зрения работодателей. Работодатели не несут за них ответственности, и в итоге часть мигрантов уходит в серые зоны, создавая неблагоприятную ситуацию внутри общества. Поэтому нужно четко закрепить ответственность за каждого привлеченного работника", — подчеркнул депутат.

Он отметил, что отсутствие единого механизма контроля за иностранными рабочими уже давно стало одной из ключевых проблем миграционной политики. По словам Водолацкого, сегодня многие компании фактически устраняются от обязательств перед государством и обществом, ограничиваясь лишь набором персонала. В результате мигранты часто оказываются вне правового поля, что создает риски не только для безопасности, но и для социальной стабильности в регионах.

"Если компания будет получать разрешение на привлечение 100 или 200 иностранных работников, она должна будет нести за них ответственность круглосуточно. После завершения контракта эти сотрудники обязаны будут вернуться на родину, а организация — обеспечить их выезд. В случае любых правонарушений со стороны мигрантов ответственность будет возложена на работодателя", — заключил Водолацкий.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
