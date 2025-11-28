Семейные финансы с предвзятостью: почему сыновья получают больше денег от матерей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Матери дают сыновьям больше из-за сильной привязанности — психолог Мухина
Общество

Причины различий в финансовой поддержке сыновей и дочерей могут скрываться в особенностях семейной динамики и общественных стереотипах. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала психолог Анна Мухина.

Денежный перевод
Фото: freepik.com by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Денежный перевод

Ранее РБК со ссылкой на исследование Т-банка сообщило, что матери чаще отправляют деньги своим совершеннолетним сыновьям, и суммы этих переводов заметно выше, чем дочерям. Аналитики изучили транзакции между мамами и детьми в период с января по ноябрь 2025 года и зафиксировали устойчивую тенденцию в пользу сыновей.

По словам Мухиной, в основе подобного поведения часто лежат особенности эмоциональной связи между матерью и сыном. В некоторых семьях сын может занимать в жизни женщины место партнера, особенно если мать воспитывает ребенка одна.

"Если женщина одинока и растит сына без мужа, то фигура сына нередко для нее заменяет партнера. В таких случаях отношения приобретают деструктивный характер, мать излишне контролирует взрослого сына и нередко берет на себя ответственность за его финансовое благополучие. Переводы крупных сумм могут свидетельствовать о несамостоятельности мужчины, который не способен сам поддерживать мать, а, наоборот, нуждается в ее помощи", — пояснила психолог.

Она отметила, что в таком поведении отражаются и укоренившиеся представления о гендерных ролях и обязанностях. По словам Мухиной, общество по-прежнему ожидает от мужчин материальной самостоятельности и успеха, а матери, стараясь поддержать этот образ, берут на себя роль опоры и финансового тыла для сыновей.

"С точки зрения общества мужчина должен обладать деньгами, уметь обеспечивать себя и других. Заботливая мать может стремиться помочь сыну выглядеть успешным, ведь ему нужно производить хорошее впечатление и чувствовать уверенность. Поэтому нередко женщины переводят сыновьям деньги, считая это вкладом в их будущее и социальный статус", — заключила Мухина.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
