Виталий Кузнецов обозначил ключевые задачи развития российского казачества

Общество

Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов выступил с докладом на V Всероссийском семинаре-совещании "Российское казачество". В своём выступлении он подчеркнул, что современное казачество превратилось в важную и активно развивающуюся составляющую гражданского общества.

Фото: Пресс-служба Всероссийского казачьего общества
Всероссийский атаман Виталий Кузнецов с докладом на V Всероссийском семинаре-совещании Российское казачество

По его словам, столь масштабное развитие стало возможным благодаря последовательной государственной политике, проводимой Владимиром Путиным. "Никогда ранее за годы возрождения казачества государство не уделяло столь серьёзного внимания взаимодействию с ним", — отметил всероссийский атаман.

Виталий Кузнецов сообщил о значительном прогрессе в становлении войсковых казачьих обществ, включая активное развитие структур на новых территориях. Эти процессы, по его словам, укрепляют единство и расширяют возможности российского казачества.

Казачий мобилизационный резерв

Важным блоком доклада стала тема обороны. Атаман подчеркнул роль казачества в укреплении безопасности страны: участие в мобилизационном людском резерве, проведение военно-полевых сборов для казаков запаса и решение задач территориальной обороны.

Он отметил, что эта работа уже приносит результаты и требует дальнейшего системного развития.

Особое внимание Виталий Кузнецов уделил гуманитарной деятельности: оказание помощи жителям исторических казачьих регионов, поддержка добровольческих подразделений и организация реабилитационных мероприятий для казаков, участвовавших в СВО, и членов их семей.

Казаки на госслужбе

Атаман обозначил значимость государственной службы российского казачества, включая формирование кадрового резерва, подготовку будущих руководителей и повышение квалификации действующих атаманов.

Развитие системы непрерывного казачьего образования, по его словам, является одним из ключевых условий качественного роста институтов казачества.

В докладе также были затронуты вопросы развития физической культуры и спорта среди казачьей молодёжи, а также создание войсковых ресурсных грантовых центров, которые повышают эффективность реализации социальных и образовательных проектов.

Казаки вливаются в госструктуры

Отдельным пунктом выступления стала инициатива по созданию штабов войсковых казачьих обществ в формате государственных учреждений.
"На общественных началах такие задачи не решить. Государственный формат обеспечит устойчивое финансирование, укрепит правовой статус и повысит эффективность взаимодействия с органами власти", — заявил Виталий Кузнецов.

Сейчас такие структуры действуют лишь в 6 из 13 войск. В этой связи атаман выделил создание первого госучреждения — штаба Волжского казачьего войска в Самаре, инициированного губернатором Самарской области.

По оценке всероссийского атамана, подобный системный подход полностью соответствует Стратегии госполитики в отношении казачества на 2021-2030 годы.

Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
