Иногда плакать хочется: Мария Кожевникова объяснила, как справляется с четырьмя сыновьям

Актриса Мария Кожевникова раскрыла секреты воспитания четырех сыновей, рассказала о трудностях, радостях и о том, как формирует крепкие братские связи.
Звезда сериала "Универ" редко появляется на светских мероприятиях, предпочитая большую часть времени посвящать семье. Актриса, которая недавно завершила съемки нового сезона "Универа", вместе с мужем, бизнесменом Евгением Васильевым, воспитывает четверых сыновей: 11-летнего Ивана, 10-летнего Максима, 8-летнего Василия и 2-летнего Александра.
На премьере турецкой мелодрамы "Два мира, одно желание" в кинотеатре "Каро Октябрь" многодетная мама выбрала сдержанный зелёный брючный костюм в сочетании с чёрным топом. Супруг, хотя и присутствовал, не выходил на дорожку. В беседе с журналистами Кожевникова поделилась секретами воспитания сыновей и рассказала, как удается совмещать карьеру и заботу о семье.
Мария призналась, что иногда бывает крайне непросто, ведь мальчики постоянно заняты активными играми и ссорами.
"Откуда я беру силы? Потому что иногда, знаете, и поплакать хочется, все эмоции негативные. Представляете, трое старших мальчишек дерутся, ругаются, и мы постоянно оказываемся в этих разборках. Но вместе с этим есть огромное количество успехов, радость, когда они поддерживают друг друга. Это микс всего", — цитирует слова актрисы "КП".
Она считает, что такие ситуации — часть нормального воспитания. Конфликты и разногласия помогают детям учиться взаимодействовать друг с другом и развивать характер.
Мария уделяет внимание формированию дружеских отношений между сыновьями.
"Я к этому отношусь с терпением, но мы обязательно разбираемся. Моя главная задача — воспитать их в крепком братском плече. Я каждый раз говорю: "Ребята, ближе вас друг у друга никого не будет", — пояснила звезда.
Четко распределять время между занятиями и отдыхом.
Создавать семейные ритуалы, которые укрепляют связи.
Разделять обязанности, чтобы каждый участвовал в бытовых и развивающих задачах.
Вовлекать детей в совместные проекты, спортивные и творческие активности.
Поддерживать эмоциональное здоровье родителей, чтобы хватало сил на воспитание.
Разделять время на индивидуальные занятия с каждым ребёнком и совместные семейные мероприятия? Такой подход помогает детям чувствовать внимание родителей и укрепляет их эмоциональные связи между собой.
Как справляться с эмоциональной нагрузкой при воспитании четверых детей?
Необходимо находить время для личного отдыха, обсуждать трудные ситуации с партнером и распределять обязанности.
Стоит ли вовлекать старших детей в помощь младшим?
Да, это помогает развивать ответственность, чувство поддержки и сотрудничества.
Как научить детей решать конфликты без агрессии?
Через совместные игры, обсуждение эмоций и мягкое вмешательство родителей для поиска компромисса.
Миф: Старшие дети не нуждаются во внимании родителей.
Правда: Старшие дети требуют внимания и поддержки так же, как и младшие, особенно в условиях семейных конфликтов.
Миф: Мама многодетной семьи не может совмещать карьеру.
Правда: Планирование, поддержка партнера и распределение обязанностей позволяют сохранять баланс между работой и семейной жизнью.
Эмоциональные разборки между братьями развивают у детей умение решать конфликты.
Совместные семейные игры помогают укреплять доверие между детьми и родителями.
Родители, которые делятся эмоциями и чувствами, воспитывают эмоционально зрелых детей.
В прошлом многодетные семьи считались нормой, и дети с раннего возраста учились сотрудничеству.
Современные родители стремятся гармонично совмещать карьеру и воспитание, используя психологические подходы.
Появление новых образовательных и развивающих программ помогает многодетным семьям оптимизировать процесс обучения и развития детей.
На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.