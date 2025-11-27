Иногда плакать хочется: Мария Кожевникова объяснила, как справляется с четырьмя сыновьям

Мария Кожевникова призналась, что с трудом справляется с четырьмя мальчишками

Актриса Мария Кожевникова раскрыла секреты воспитания четырех сыновей, рассказала о трудностях, радостях и о том, как формирует крепкие братские связи.

Звезда сериала "Универ" редко появляется на светских мероприятиях, предпочитая большую часть времени посвящать семье. Актриса, которая недавно завершила съемки нового сезона "Универа", вместе с мужем, бизнесменом Евгением Васильевым, воспитывает четверых сыновей: 11-летнего Ивана, 10-летнего Максима, 8-летнего Василия и 2-летнего Александра.

На премьере турецкой мелодрамы "Два мира, одно желание" в кинотеатре "Каро Октябрь" многодетная мама выбрала сдержанный зелёный брючный костюм в сочетании с чёрным топом. Супруг, хотя и присутствовал, не выходил на дорожку. В беседе с журналистами Кожевникова поделилась секретами воспитания сыновей и рассказала, как удается совмещать карьеру и заботу о семье.

Как совмещать карьеру и заботу о семье

Мария призналась, что иногда бывает крайне непросто, ведь мальчики постоянно заняты активными играми и ссорами.

"Откуда я беру силы? Потому что иногда, знаете, и поплакать хочется, все эмоции негативные. Представляете, трое старших мальчишек дерутся, ругаются, и мы постоянно оказываемся в этих разборках. Но вместе с этим есть огромное количество успехов, радость, когда они поддерживают друг друга. Это микс всего", — цитирует слова актрисы "КП".

Она считает, что такие ситуации — часть нормального воспитания. Конфликты и разногласия помогают детям учиться взаимодействовать друг с другом и развивать характер.

Воспитание в братской гармонии

Мария уделяет внимание формированию дружеских отношений между сыновьями.

"Я к этому отношусь с терпением, но мы обязательно разбираемся. Моя главная задача — воспитать их в крепком братском плече. Я каждый раз говорю: "Ребята, ближе вас друг у друга никого не будет", — пояснила звезда.

Как организовать повседневную жизнь с четырьмя детьми

Четко распределять время между занятиями и отдыхом. Создавать семейные ритуалы, которые укрепляют связи. Разделять обязанности, чтобы каждый участвовал в бытовых и развивающих задачах. Вовлекать детей в совместные проекты, спортивные и творческие активности. Поддерживать эмоциональное здоровье родителей, чтобы хватало сил на воспитание.

А что если…

Разделять время на индивидуальные занятия с каждым ребёнком и совместные семейные мероприятия? Такой подход помогает детям чувствовать внимание родителей и укрепляет их эмоциональные связи между собой.

Советы родителям

Как справляться с эмоциональной нагрузкой при воспитании четверых детей?

Необходимо находить время для личного отдыха, обсуждать трудные ситуации с партнером и распределять обязанности.

Стоит ли вовлекать старших детей в помощь младшим?

Да, это помогает развивать ответственность, чувство поддержки и сотрудничества.

Как научить детей решать конфликты без агрессии?

Через совместные игры, обсуждение эмоций и мягкое вмешательство родителей для поиска компромисса.

Мифы и правда

Миф: Старшие дети не нуждаются во внимании родителей.

Правда: Старшие дети требуют внимания и поддержки так же, как и младшие, особенно в условиях семейных конфликтов.

Миф: Мама многодетной семьи не может совмещать карьеру.

Правда: Планирование, поддержка партнера и распределение обязанностей позволяют сохранять баланс между работой и семейной жизнью.

Интересные факты

Эмоциональные разборки между братьями развивают у детей умение решать конфликты. Совместные семейные игры помогают укреплять доверие между детьми и родителями. Родители, которые делятся эмоциями и чувствами, воспитывают эмоционально зрелых детей.

Исторический контекст

В прошлом многодетные семьи считались нормой, и дети с раннего возраста учились сотрудничеству. Современные родители стремятся гармонично совмещать карьеру и воспитание, используя психологические подходы. Появление новых образовательных и развивающих программ помогает многодетным семьям оптимизировать процесс обучения и развития детей.