Владимир Путин собирается принять участие во Втором Екатерининском форуме

Российский президент поблагодарил организаторов за приглашение на Второй Екатерининский форум и отметил, что постарается лично присутствовать на мероприятии, если позволит рабочий график.
Об этом глава государства заявил во время заседания Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, подчеркнув значимость работы, проводимой в рамках форума.
Глава Федеральной национально-культурной автономии российских немцев Константин Матис сообщил, что ключевая цель мероприятия — создание условий для переселения в Россию высококвалифицированных специалистов из западных стран. Речь идёт о людях, которые разделяют российские традиционные духовно-нравственные ценности и готовы интегрироваться в общественную и профессиональную среду страны.
Второй Екатерининский форум состоится 20 декабря в Москве, в Национальном центре "Россия". Организаторы ожидают широкое международное участие и подчёркивают: форум становится важной площадкой для формирования гуманитарных и кадровых связей нового уровня.
