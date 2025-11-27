Владимир Путин собирается принять участие во Втором Екатерининском форуме

Российский президент поблагодарил организаторов за приглашение на Второй Екатерининский форум и отметил, что постарается лично присутствовать на мероприятии, если позволит рабочий график.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ путин

Об этом глава государства заявил во время заседания Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, подчеркнув значимость работы, проводимой в рамках форума.

Глава Федеральной национально-культурной автономии российских немцев Константин Матис сообщил, что ключевая цель мероприятия — создание условий для переселения в Россию высококвалифицированных специалистов из западных стран. Речь идёт о людях, которые разделяют российские традиционные духовно-нравственные ценности и готовы интегрироваться в общественную и профессиональную среду страны.

Второй Екатерининский форум состоится 20 декабря в Москве, в Национальном центре "Россия". Организаторы ожидают широкое международное участие и подчёркивают: форум становится важной площадкой для формирования гуманитарных и кадровых связей нового уровня.