Распознавание лиц на транспорте буксует: система упирается в юридические стены и гигантские затраты

Распознавание лиц в транспорте столкнулось с юридическими барьерами — эксперт Зюзин
3:25
Общество

Идея автоматической идентификации пассажиров на транспорте выглядит технологичной, но её внедрение в России сталкивается с серьёзными ограничениями. Об этом сообщает NewsInfo со ссылкой на директора Центра транспортного планирования Высшей школы экономики Павла Зюзина.

Железнодорожный вокзал
Фото: Designed by pexels, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Железнодорожный вокзал

Он объясняет, почему инициатива Минтранса, связанная с обработкой биометрии без согласия граждан, вряд ли будет реализована в обозримом будущем.

Юридические барьеры

Зюзин подчёркивает, что предложенные изменения затрагивают сферу персональных данных, где действуют жёсткие требования. Любая попытка обхода согласия граждан неминуемо вызывает возражения как у населения, так и у общественных организаций.

Эксперт указывает, что такая реакция обусловлена рисками, связанными с возможной утечкой биометрии и непрозрачностью дальнейшего использования этих данных.

По его словам, инициатива может вызвать широкие дискуссии, включающие вопросы правового регулирования, гарантий безопасности и рамок ответственности. Необходимость согласования интересов разных сторон делает процесс медленным, а законодатели обязаны учитывать потенциальные последствия для системы защиты персональной информации.

"Очень трудно реализуемая именно юридически инициатива… Поэтому я довольно скептически смотрю на перспективу", — пояснил директор Центра транспортного планирования ВШЭ Павел Зюзин.

Технические ограничения

Помимо правового аспекта, система распознавания лиц требует обширных данных и развитой инфраструктуры. Эксперт напоминает, что даже в Москве, где создана одна из самых технологически продвинутых транспортных сетей, проект FacePay остаётся единичным примером. Его масштабирование на федеральный уровень невозможно без длительной подготовки.

Для корректной работы такой системы необходима точная привязка каждого изображения к конкретному человеку. Это предполагает создание баз, обработку больших массивов данных и настройку механизмов сверки. Такие задачи требуют значительных инвестиций, а также выверенных решений по хранению и передаче информации.

"На горизонте пяти лет такую опцию внедрить не удастся… Есть сложности юридически и технически крайне сложно преодолимые", — отметил Зюзин.

Ограниченная целесообразность

Эксперт считает, что на железнодорожном транспорте новая технология не принесёт ощутимой пользы. Процедура посадки уже включает обязательную проверку билетов, что делает идентификацию по лицу избыточной. Существующие методы контроля позволяют эффективно предотвращать нарушения без дополнительной обработки биометрии.

Однако технология может быть востребована в других сегментах. Зюзин обращает внимание, что в наземном транспорте проблема безбилетного проезда остаётся актуальной. В ситуациях, когда пассажир отказывается предъявлять документы, автоматическое распознавание могло бы стать инструментом для снижения числа нарушений.

Такое применение не отменяет юридических вопросов, но демонстрирует сферы, где технология способна решать практические задачи.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ Любовь Степушова ФБР рассекретило дело о снежном человеке по запросу FOIA Игорь Буккер Тракторы для экспорта в СССР окрашивались в красный цвет Сергей Милешкин
Костюм подвёл в самый ответственный момент: образ Чеботиной превратил сцену в минное поле
Мини-шубы не спасают: 5 пород кошек, которым зима приносит больше всего страданий
Запасной выход открыт: Китай запускает корабль без экипажа для спасения тайконавтов
Запасной выход открыт: Китай запускает корабль без экипажа для спасения тайконавтов
