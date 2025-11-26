Смартфон исчез — и начинается гонка со временем: что нужно сделать, чтобы ваши деньги не ушли вместе с ним

Удалённое отключение карт снижает риск финансовых потерь — специалист Окулесский

Потеря смартфона превращается в угрозу для финансовой безопасности ещё до того, как владелец замечает пропажу. Об этом сообщает MoneyTimes, приводя комментарий вице-президента по информационной безопасности ЦМРБанка Василия Окулесского.

Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ смартфон

Специалист напоминает, что доступ к устройству автоматически открывает путь к банковским данным и связанным сервисам.

Предварительная защита устройства

Самое важное действие начинается задолго до возникновения риска. Эксперт обращает внимание, что встроенные функции поиска устройства и удалённого стирания работают на большинстве современных смартфонов. Они предназначены для того, чтобы человек мог без промедления удалить конфиденциальные данные в случае утраты телефона.

Такая мера позволяет исключить доступ к сохранённым паролям, банковским приложениям и зарегистрированным сервисам. Управление потерянным устройством с доверенного номера остаётся ключевым инструментом, поскольку дистанционное удаление информации лишает злоумышленников шанса воспользоваться телефоном.

"Хорошо бы установить программу защиты телефона от потери… Во всех телефонах современных есть такая функция", — отметил Василий Окулесский.

Действия сразу после пропажи

Если устройство всё же оказалось утеряно, первым шагом становится блокировка сим-карты. Специалист подчёркивает, что именно через неё возможен доступ к банковским операциям и восстановлению паролей. Быстрое обращение к оператору связи исключает перехват подтверждающих сообщений и защитных кодов.

Следом нужно уведомить банки, чтобы временно ограничить операции и приостановить использование привязанных карт. Такая блокировка снижает вероятность несанкционированных транзакций и позволяет выиграть время для последующих мер безопасности.

После этого важна и работа с государственными сервисами. Эксперт напоминает, что вход на портал Госуслуг часто привязан к номеру телефона, поэтому смена пароля в личном кабинете становится обязательной.

Работа с привязанными сервисами

Когда основные риски сняты, остаются многочисленные сторонние платформы, на которых могут быть сохранены данные банковских карт. Окулесский отмечает, что эта часть защиты требует внимательности, поскольку маркетплейсы и сервисы подписок часто остаются активными в фоновом режиме.

По его словам, лучше временно отключить оплату внутри таких приложений, чтобы исключить неожиданные списания. Это особенно актуально в случаях, когда к телефонам привязаны методы быстрой оплаты, не требующие повторного ввода данных.

"Надо бы временно зайти в свою учетную запись с компьютера, поменять пароль… Если привязаны карты к этим сервисам, то надо заблокировать их", — пояснил специалист.