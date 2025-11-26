Подарки, которые портят отношения: одна привычка превращает внимание к родителям в неловкость

При выборе подарков для родителей важно учитывать возраст, привычки и личные предпочтения, а не руководствоваться собственными вкусами. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала эксперт по этикету и межкультурным коммуникациям Светлана Грохотова.
Она пояснила, что универсальных правил для подарков родителям не существует — важно подходить индивидуально. Главный принцип, по ее словам, заключается в том, чтобы подарок соответствовал образу жизни и интересам родителей. Например, старшему поколению чаще нравятся практичные, осязаемые вещи, а не цифровые сертификаты.
"Родителям важно чувствовать заботу и внимание, поэтому выбирайте то, чем они действительно будут пользоваться. Старшему поколению привычнее получать реальные вещи, а не виртуальные сертификаты. Главное — дарить не то, что нравится вам, а то, что будет приятно им", — отметила Грохотова.
Эксперт добавила, что и родителям не стоит ориентироваться только на собственные вкусы, когда они дарят подарки детям. Лучше заранее обсудить, что им действительно нужно и что им интересно.
"Родители часто дарят одежду, украшения или парфюм, исходя из собственных представлений о красоте. Но у молодежи другие вкусы, и такой подарок может оказаться неуместным. Гораздо лучше выбрать подарок вместе или подарить сертификат в любимый магазин", — посоветовала Грохотова.
Впервые за сто лет в реке МакКлауд появилось существо, исчезнувшее из неё почти век назад. Его неожиданный возврат ставит новые вопросы о силе природных инстинктов.