В Госдуме объяснили расширение туристического налога на жилые дома

Туристический налог в России уже действует, но с 2026 года его начнут взимать и с владельцев гостевых домов. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что Минфин и Минэкономразвития анализируют возможность взимания туристического налога при сдаче в аренду жилых домов. Инициатива может вступить в силу с 1 января 2026 года.

По словам Бессараб, туристический налог фактически уже действует — средства размещения, работающие в регионах, обязаны его взимать. Изменения коснутся лишь расширения круга объектов, которые подпадут под действие закона.

"Туристический налог уже действует — его обязаны взимать все гостиницы и средства размещения. Ранее он имел статус сбора, но теперь закреплен как налог. При этом во многих регионах предоставляются льготы по уплате налога для отдельных категорий граждан, включая инвалидов, участников СВО и членов их семей", — пояснила парламентарий.

Бессараб отметила, что с 2026 года в эксперимент планируется включить жилые дома, официально зарегистрированные как гостевые, с количеством номеров до 15. По ее словам, такая мера необходима для приведения всех средств размещения к единым требованиям и повышения прозрачности их работы.

"Регистрация гостевых домов будет добровольной, но без нее нельзя будет размещать объявления на агрегаторах. Это обеспечит безопасность проживания граждан и позволит регионам получать дополнительные доходы. Только в Крыму насчитывается около пяти тысяч таких домов, и их участие даст значимое пополнение региональных бюджетов", — подчеркнула она.

Депутат добавила, что ставка туристического налога устанавливается на уровне регионов и составляет от 10 до 100 рублей в сутки. По ее словам, введение новых правил не приведет к росту финансовой нагрузки на туристов, но поможет вывести рынок аренды из тени.