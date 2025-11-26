Биометрические данные под угрозой: инициатива новых штрафов столкнулась с преградой

Предложение Минтранса об изменении правил обработки персональных данных невозможно реализовать без внесения поправок в федеральное законодательство. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал председатель коллегии адвокатов Московской области "Наумов, Грицюк и партнеры" Виктор Наумов.
Ранее Минтранс предложил изменить закон "О персональных данных", чтобы без разрешения граждан обрабатывать биометрические данные и штрафовать нарушителей правил на инфраструктуре железнодорожного транспорта.
По словам Наумова, ведомство не имеет права самостоятельно корректировать порядок обработки персональных данных. Все подобные инициативы требуют внесения изменений в федеральный закон, что возможно только через законодательную процедуру.
"У нас есть закон о персональных данных, и его нельзя изменить никакими подзаконными актами. Минтранс — это ведомство, а ведомство не может своими документами менять то, что установлено федеральным законом", — подчеркнул юрист.
Он отметил, что сейчас речь может идти лишь о локальной проверке или подготовительных шагах, но до принятия законопроекта говорить о реальных изменениях рано. По словам Наумова, даже если инициатива будет развиваться, ее рассмотрение возможно только в рамках одной из парламентских сессий.
Адвокат добавил, что любые действия с биометрическими данными требуют четкого правового регулирования, иначе подобные инициативы будут оставаться на уровне обсуждений без юридической силы.
