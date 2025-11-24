Подарочный сертификат больше не ловушка: даже после праздников за него можно вернуть реальные деньги

Право вернуть деньги за подарочный сертификат подтвердил юрист Русяев

В новогодний период подарочные сертификаты становятся одним из самых распространённых презентов, однако мало кто знает, что их можно вернуть так же, как и обычный товар. Об этом напомнил юрист Ильи Русяев.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Коробка с ленточкой

Он отмечает, что распространённые формулировки магазинов о невозможности возврата юридической силы не имеют, даже если прописаны в правилах.

Когда покупатель вправе требовать возврат средств

Юрист поясняет, что сертификат фактически является авансовым платежом: деньги уходят продавцу заранее, а взамен человек получает право выбрать товар или услугу в будущем. Если услуга не оказана, товар не предоставлен или покупатель не нашёл подходящего варианта, продавец обязан вернуть средства.

"Подарочный сертификат — это документ, подтверждающий внесение аванса за будущий товар или услугу", — сказал юрист Илья Русяев.

По словам эксперта, это относится к ситуациям, когда ассортимент меняется, салон закрывается, либо цена выросла настолько, что номинал сертификата теряет смысл. Он подчёркивает, что юридически удержание средств без встречного предоставления может расцениваться как неосновательное обогащение.

В обсуждении мелькают также уловки, связанные с "сгоранием остатка", если после частичного использования на счёте остаётся небольшая сумма. Русяев объясняет, что подобные методы направлены лишь на массовое удержание небольших платежей, но не имеют законных оснований. И если стоимость услуги превышает номинал, сертификат должен работать так же, как и любой другой авансовый документ, предусматривая возврат разницы, уточняет Газета.Ru.

Как действовать при отказе продавца

Юрист указывает, что требовать возврат можно даже после окончания срока действия сертификата. Он описывает последовательность действий: сначала стоит попытаться урегулировать вопрос напрямую, ссылаясь на положения Закона о защите прав потребителей и позицию надзорных органов. Если продавец упорствует, готовится письменная претензия с указанием суммы, срока ответа и ссылками на нормы права. При отсутствии реакции подключаются Роспотребнадзор и суд, где у потребителя появляются дополнительные возможности взыскания.

Русяев напоминает, что суд может присудить не только стоимость сертификата, но и компенсацию морального вреда, неустойку и штраф за отказ удовлетворить требования добровольно. Такие издержки, по его словам, часто вынуждают продавцов возвращать деньги ещё на досудебной стадии, когда становится понятно, что клиент уверен в своих правах. Он подчёркивает, что грамотная позиция и готовность довести вопрос до конца нередко оказываются решающими.

Сертификаты, полученные бесплатно

Эксперт уточняет, что иная ситуация возникает, если сертификат достался человеку бесплатно — как бонус или часть рекламной акции. В этом случае потребовать возврат номинала невозможно, так как фактической оплаты не было. Однако право на качественный товар сохраняется, и покупатель может требовать замену или возврат оплаченной части, если приобрёл товар по сертификату с доплатой.