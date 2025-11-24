Шопинг становится спокойнее, когда деньги расставлены по полочкам: система тройного списка работает безотказно

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Общество » Семья » Кошелек

Подготовка к распродажам нередко вызывает больше эмоций, чем сам процесс покупок, и потому рекомендации специалистов становятся особенно востребованными. Об этом рассказал психолог медицинской компании "СберЗдоровье" Анатолий Вереургин.

Фото: commons.wikimedia by Татарасени, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Он отметил, что продуманная стратегия помогает избежать импульсивных решений и сохранить контроль над расходами в дни сезонных скидок.

Планирование бюджета и распределение покупок

Психолог подчёркивает, что успешные покупки начинаются с определения общей суммы, доступной для трат. По его словам, именно эта рамка позволяет удерживать фокус на действительно нужных категориях.

Специалист советует заранее составлять список, разделяя его на несколько смысловых групп — от первостепенных вещей до необязательных. Такой подход помогает последовательно закрывать важные потребности, не отвлекаясь на случайные предложения и эмоциональные решения.

Он объясняет, что структура списка становится защитным механизмом, который предотвращает хаотичные покупки. Сначала приобретают необходимые вещи, затем — товары, улучшающие повседневный комфорт, и только потом переходят к необязательным пунктам. Эти рекомендации направлены на то, чтобы человек лучше ориентировался в собственных желаниях и не переплачивал за товары, не входившие в первоначальные планы.

Роль бюджета "на радость"

Отдельным элементом подготовки эксперт называет выделение суммы на спонтанные приобретения. Это небольшая часть бюджета, которая позволяет позволить себе что-то приятное и при этом не выбиваться из финансовой дисциплины. Он считает, что подобная мера помогает снижать эмоциональное напряжение и обеспечивает ощущение свободы выбора, сохраняя общий баланс расходов. Такой подход снижает вероятность сожалений, которые нередко возникают после необдуманных покупок, пишет Газета.Ru.

Вереургин подчёркивает, что продуманность списка и распределение бюджета не ограничивают потребителя, а напротив, дают возможность по-другому воспринимать распродажи. Они помогают видеть разницу между потребностями и желаниями, что особенно важно в условиях давления рекламных предложений. По его мнению, спокойный темп и чёткие ориентиры позволяют сохранить контроль.

"Первое правило успешного шопинга — определить сумму, которую вы готовы потратить на распродажах", — отметил психолог медицинской компании "СберЗдоровье" Анатолий Вереургин.

Самые популярные категории покупок

"Газета.Ru" также приводит данные сервиса доставки "Купер", который фиксирует предпочтения россиян в преддверии "Черной пятницы". В этом году чаще всего заказывают товары для животных, предметы гигиены и аксессуары для кухни. К бытовой химии и товарам для дома сохраняется стабильный интерес, что делает эти категории одними из самых востребованных.

Среди наиболее дорогих покупок отмечены техника и электроника. В списке лидеров — смартфоны, ноутбуки и стиральные машины, которые традиционно занимают верхние строки рейтингов в период скидок. Представители сервиса подчеркивают, что спрос на такие товары ежегодно увеличивается благодаря накопленному спросу и ожиданию выгодных предложений.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
