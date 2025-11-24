Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Казаки ЛНР вошли в состав Всевеликого войска Донского

1:42
Общество

На очередном XXXI отчетном Круге Всевеликого войска Донского было принято важное и, прямо скажем, историческое решение — включить Казачье общество Луганской Народной Республики в состав войска.

Отчетный круг Всевеликого войска Донского
Фото: Официальный Telegram-канал главы ЛНР Леонида Пасечника
Отчетный круг Всевеликого войска Донского

Инициативу предложил представитель Луганского округа донских казаков, первый герой ЛНР полковник Владимир Полуполтинных. Решение было поддержано единогласно.

Представление Всероссийского казачьего общества

На круге выступил заместитель атамана ВКО Юрий Бабийчук, который рассказал о подтверждении статусных вопросов. Он также поделился совместными планами по дальнейшему взаимодействию казачьих структур. Теперь важные вопросы координации казачьих обществ на СВО, оказании помощи семьям казаков-добровольцев будут решать под единоначалием.

Широкий представительский состав участников

В заседании приняли участие не только казаки и атаманы, но и высокопоставленные гости — заместитель полномочного представителя российского президента Владимир Гурба, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, представители власти Волгоградской и Астраханской областей, Луганской Народной Республики и Республики Калмыкия.

Подведение итогов и задачи на будущее

Войсковой атаман Сергей Бодряков доложил о результатах деятельности за отчётный период, получив одобрение от собравшихся. Особое внимание в следующем году уделяется духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодёжи, а также обеспечению всем необходимым казаков-добровольцев в зоне специальной военной операции.

Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
