Казаки ЛНР вошли в состав Всевеликого войска Донского

На очередном XXXI отчетном Круге Всевеликого войска Донского было принято важное и, прямо скажем, историческое решение — включить Казачье общество Луганской Народной Республики в состав войска.
Инициативу предложил представитель Луганского округа донских казаков, первый герой ЛНР полковник Владимир Полуполтинных. Решение было поддержано единогласно.
На круге выступил заместитель атамана ВКО Юрий Бабийчук, который рассказал о подтверждении статусных вопросов. Он также поделился совместными планами по дальнейшему взаимодействию казачьих структур. Теперь важные вопросы координации казачьих обществ на СВО, оказании помощи семьям казаков-добровольцев будут решать под единоначалием.
В заседании приняли участие не только казаки и атаманы, но и высокопоставленные гости — заместитель полномочного представителя российского президента Владимир Гурба, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, представители власти Волгоградской и Астраханской областей, Луганской Народной Республики и Республики Калмыкия.
Войсковой атаман Сергей Бодряков доложил о результатах деятельности за отчётный период, получив одобрение от собравшихся. Особое внимание в следующем году уделяется духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодёжи, а также обеспечению всем необходимым казаков-добровольцев в зоне специальной военной операции.
