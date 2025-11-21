Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Молодёжь составила 36% гостей санаториев в 2025 году — TravelLine
Отказ от картофеля всего на неделю может удивить вас — диетологи
Более 600 мероприятие проведено за год на курорте "Роза Хутор"
Частое купание пересушивает кожу длинношёрстных кошек — ветеринары
Вот как быстро можно приготовить банановые батончики с белым шоколадом — кулинары
Шаман ценит спокойствие и стабильность в браке с Мизулиной
Дисбаланс микробиоты у детей с РАС выявлен учёными Университета Коменского
Миртовые показывают устойчивость к перепадам температуры
Падение интереса к механической оптике отметили дизайн-студии

Казачьи атаманы встретились с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым

Общество

В Самарской области атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов вместе с товарищами атаманами обсудили с руководством области развитие казачьего движения в регионе.

Встреча с губернатором Самарской области
Фото: Фото пресс-службы Всероссийского казачьего общества
Встреча с губернатором Самарской области

Присутствовавшие на встрече атаман волжских казаков Константин Давитьян и самарский атаман Андрей Терновский обсудили совместную работу по развитию казачества в регионе. Принято решение о создании полноценного штаба Волжского казачьего войска на базе государственного учреждения. Такой опыт уже успешно реализован в других регионах страны.

Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о намерении открыть Центр развития казачества. Это будет постоянно действующее структурное подразделение. Оно займётся сохранением традиций и патриотическим воспитанием молодёжи.

Особое внимание уделено взаимодействию с казачьим добровольческим батальоном "Ермак", большинство бойцов которого — жители Самарской области.

Регион предпримет все усилия для поддержки и оказания помощи нашим защитникам, стараясь максимально эффективно использовать казачий людской резерв для обеспечивания безопасности в области.

Обсудили подготовку к участию казаков Волжского казачьего войска в Параде Победы в следующем году. Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркнул, что участие в Параде — это высокая ответственность и честь, доступная только лучшим из лучших.

Атаманы поблагодарили губернатора за личную поддержку и активное участие в развитии казачьих инициатив, подчеркнув важность совместной работы на благо народа. Взаимодействие казачьих сообществ с региональными властями будет продолжено.

Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Недвижимость
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Ультраранний томат Золотой алатау даёт до 5 кг урожая с куста
Садоводство, цветоводство
Ультраранний томат Золотой алатау даёт до 5 кг урожая с куста
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Наука и техника
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Популярное
Гардероб тает на глазах, а энергия возвращается: шведский метод очищает не только шкафы, но и голову

Как привычки скандинавов избавляться от лишнего помогают не только освободить шкаф, но и изменить подход к здоровью, эмоциям и даже отношениям с близкими.

Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Ультраранний томат Золотой алатау даёт до 5 кг урожая с куста
Томаты, созданные для маленьких участков: компактный куст отдаёт до 5 кг ярких янтарных плодов
Чердак забирает треть тепла: простой способ утепления спасает дом даже в лютые морозы
Организм-загадка: учёные провели анализ тканей 117-летней долгожительницы и ахнули
Украинский тупик: осознание бесперспективности помощи провоцирует раскол в Европе Любовь Степушова Тайны природы: с какими духами мы действительно разговариваем Игорь Буккер Названы благоприятные дни работ в декабре по лунному календарю Валерия Жемчугова
Печь греет часами, электрообогреватель сушит воздух: дачники нашли способ разогреть дом быстрее чайника
Новый лидер среди напольных покрытий: тёплый, тихий и выгодный вариант рушит популярность ламината
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Последние материалы
Отказ от картофеля всего на неделю может удивить вас — диетологи
Более 600 мероприятие проведено за год на курорте "Роза Хутор"
Частое купание пересушивает кожу длинношёрстных кошек — ветеринары
Вот как быстро можно приготовить банановые батончики с белым шоколадом — кулинары
Шаман ценит спокойствие и стабильность в браке с Мизулиной
Дисбаланс микробиоты у детей с РАС выявлен учёными Университета Коменского
Миртовые показывают устойчивость к перепадам температуры
Падение интереса к механической оптике отметили дизайн-студии
Порошок нужно добавлять в барабан для чистого полоскания белого белья
"Мисс Вселенная" Фатима Бош опровергла обвинения в покупке победы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.