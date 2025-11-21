В Самарской области атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов вместе с товарищами атаманами обсудили с руководством области развитие казачьего движения в регионе.
Присутствовавшие на встрече атаман волжских казаков Константин Давитьян и самарский атаман Андрей Терновский обсудили совместную работу по развитию казачества в регионе. Принято решение о создании полноценного штаба Волжского казачьего войска на базе государственного учреждения. Такой опыт уже успешно реализован в других регионах страны.
Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о намерении открыть Центр развития казачества. Это будет постоянно действующее структурное подразделение. Оно займётся сохранением традиций и патриотическим воспитанием молодёжи.
Особое внимание уделено взаимодействию с казачьим добровольческим батальоном "Ермак", большинство бойцов которого — жители Самарской области.
Регион предпримет все усилия для поддержки и оказания помощи нашим защитникам, стараясь максимально эффективно использовать казачий людской резерв для обеспечивания безопасности в области.
Обсудили подготовку к участию казаков Волжского казачьего войска в Параде Победы в следующем году. Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркнул, что участие в Параде — это высокая ответственность и честь, доступная только лучшим из лучших.
Атаманы поблагодарили губернатора за личную поддержку и активное участие в развитии казачьих инициатив, подчеркнув важность совместной работы на благо народа. Взаимодействие казачьих сообществ с региональными властями будет продолжено.
Как привычки скандинавов избавляться от лишнего помогают не только освободить шкаф, но и изменить подход к здоровью, эмоциям и даже отношениям с близкими.