Казачьи атаманы встретились с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым

В Самарской области атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов вместе с товарищами атаманами обсудили с руководством области развитие казачьего движения в регионе.

Фото: Фото пресс-службы Всероссийского казачьего общества Встреча с губернатором Самарской области

Присутствовавшие на встрече атаман волжских казаков Константин Давитьян и самарский атаман Андрей Терновский обсудили совместную работу по развитию казачества в регионе. Принято решение о создании полноценного штаба Волжского казачьего войска на базе государственного учреждения. Такой опыт уже успешно реализован в других регионах страны.

Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о намерении открыть Центр развития казачества. Это будет постоянно действующее структурное подразделение. Оно займётся сохранением традиций и патриотическим воспитанием молодёжи.

Особое внимание уделено взаимодействию с казачьим добровольческим батальоном "Ермак", большинство бойцов которого — жители Самарской области.

Регион предпримет все усилия для поддержки и оказания помощи нашим защитникам, стараясь максимально эффективно использовать казачий людской резерв для обеспечивания безопасности в области.

Обсудили подготовку к участию казаков Волжского казачьего войска в Параде Победы в следующем году. Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркнул, что участие в Параде — это высокая ответственность и честь, доступная только лучшим из лучших.

Атаманы поблагодарили губернатора за личную поддержку и активное участие в развитии казачьих инициатив, подчеркнув важность совместной работы на благо народа. Взаимодействие казачьих сообществ с региональными властями будет продолжено.