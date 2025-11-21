Без опыта, но с шансом: способы выделиться среди кандидатов и получить работу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Отсутствие опыта не является приговором для соискателя — важно показать работодателю ответственность и готовность к развитию. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал HR-эксперт, руководитель Международного кадрового агентства AMAЛКО Гарри Мурадян.

Гарри Мурадян
Фото: личный архив Гарри Мурадяна
Гарри Мурадян

По словам эксперта, если у кандидата нет профессионального опыта, стоит сделать акцент на занятиях, где проявлялись активность и ответственность. Это может быть участие в общественных проектах, волонтерская деятельность, студенческие инициативы или другие формы вовлеченности, показывающие готовность брать на себя обязательства и достигать результата.

"Если у человека нет опыта работы, это не значит, что ему нечего показать. Подойдет участие в волонтерских проектах, благотворительных инициативах, общественной или студенческой деятельности. Такой опыт показывает работодателю, что кандидат умеет брать на себя обязательства и доводить начатое до конца", — пояснил Мурадян.

Он добавил, что успешное собеседование во многом зависит от поведения соискателя и умения грамотно себя презентовать. Важно не только ответственно подойти к разговору, но и продемонстрировать уважение, собранность и уверенность.

"На собеседовании нужно вести себя спокойно и корректно. Сидите прямо, руки держите на столе, не перекрещивайте ноги и не создавайте барьеров между собой и интервьюером. Отвечайте четко и по существу, а в конце обязательно уточните, какие будут следующие этапы отбора", — отметил HR-эксперт.

Мурадян подчеркнул, что работодатели все чаще обращают внимание не только на опыт, но и на личные качества, мотивацию и способность к обучению. Поэтому главное для начинающих специалистов — показать готовность работать и развиваться.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
