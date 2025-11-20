Потеря аккаунта — лишь начало: мошенники используют профиль, создавая угрозу всем вашим контактам

Главной защитой от взлома остаётся сложный пароль — Дворянский, директор ИБ

Взломанные аккаунты в соцсетях нередко становятся площадкой для мошенников, однако вернуть контроль можно при правильных действиях. Об этом сообщил NewsInfo, передав рекомендации директора по информационной безопасности ГК "Элемент" Александра Дворянского.

Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ смартфон

Он подчёркивает, что скорость реакции пользователя напрямую влияет на масштаб ущерба.

Чем опасен взлом и что происходит с учётной записью

Специалист пояснил, что злоумышленники могут использовать чужой профиль для рассылки ложных обращений, размещения противоправного контента или попыток получить деньги от друзей владельца. Эти действия часто выглядят правдоподобно и создают дополнительный риск, поскольку происходят от имени доверенного человека.

По словам эксперта, после обнаружения взлома важно сразу ограничить доступ злоумышленника, уведомить знакомых и проверить связанный e-mail. Он отмечает, что спокойная пошаговая реакция помогает предотвратить дальнейшие манипуляции и уменьшить последствия инцидента.

"Могут пойти запросы по друзьям или размещаться экстремистский контент", — пояснил Дворянский.

Профилактика и восстановление доступа

Дворянский подчеркнул, что надёжная защита начинается до взлома. Он рекомендует использовать сложный пароль, отдельно назначенную почту для верификации и дополнительные уровни подтверждения личности. Такая подготовка снижает вероятность перехвата доступа даже при попытках взлома.

Эксперт отметил, что службы поддержки соцсетей в подобных ситуациях действуют достаточно оперативно. Проверка личности занимает ограниченное время, после чего пользователю восстанавливают пароль или прямой доступ.

"Они проверяют вашу личность… и доступ через какое-то время восстанавливается", — отметил специалист, подчёркивая эффективность стандартных процедур.