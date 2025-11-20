Потеря аккаунта — лишь начало: мошенники используют профиль, создавая угрозу всем вашим контактам

Взломанные аккаунты в соцсетях нередко становятся площадкой для мошенников, однако вернуть контроль можно при правильных действиях. Об этом сообщил NewsInfo, передав рекомендации директора по информационной безопасности ГК "Элемент" Александра Дворянского.
Он подчёркивает, что скорость реакции пользователя напрямую влияет на масштаб ущерба.
Специалист пояснил, что злоумышленники могут использовать чужой профиль для рассылки ложных обращений, размещения противоправного контента или попыток получить деньги от друзей владельца. Эти действия часто выглядят правдоподобно и создают дополнительный риск, поскольку происходят от имени доверенного человека.
По словам эксперта, после обнаружения взлома важно сразу ограничить доступ злоумышленника, уведомить знакомых и проверить связанный e-mail. Он отмечает, что спокойная пошаговая реакция помогает предотвратить дальнейшие манипуляции и уменьшить последствия инцидента.
"Могут пойти запросы по друзьям или размещаться экстремистский контент", — пояснил Дворянский.
Дворянский подчеркнул, что надёжная защита начинается до взлома. Он рекомендует использовать сложный пароль, отдельно назначенную почту для верификации и дополнительные уровни подтверждения личности. Такая подготовка снижает вероятность перехвата доступа даже при попытках взлома.
Эксперт отметил, что службы поддержки соцсетей в подобных ситуациях действуют достаточно оперативно. Проверка личности занимает ограниченное время, после чего пользователю восстанавливают пароль или прямой доступ.
"Они проверяют вашу личность… и доступ через какое-то время восстанавливается", — отметил специалист, подчёркивая эффективность стандартных процедур.
