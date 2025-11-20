Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дешёвые рейсы с пересадками признали главной причиной усталости туристов — эксперты
Фосфорно-калийные подкормки и обрезка осенью помогают зимовке сада
Техника Восточной Европы сформировала слой автопрома региона
ЕС увеличил импорт российских дженериков и вакцин более чем на 7,5 млн евро
ИИ фиксирует периоды неэффективности работников — Гор, основатель Glaz
Покалывание после бальзама для губ провоцирует шелушение и зуд — доктор Гохара
РНК старше 14 тыс. лет впервые получена палеогенетиками Лава Далена
Скидки на маркетплейсах предложили запретить — банкиры
Рублёв рассказал как сестра выбила ему зуб в детстве

Потеря аккаунта — лишь начало: мошенники используют профиль, создавая угрозу всем вашим контактам

Главной защитой от взлома остаётся сложный пароль — Дворянский, директор ИБ
1:58
Общество

Взломанные аккаунты в соцсетях нередко становятся площадкой для мошенников, однако вернуть контроль можно при правильных действиях. Об этом сообщил NewsInfo, передав рекомендации директора по информационной безопасности ГК "Элемент" Александра Дворянского.

смартфон
Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
смартфон

Он подчёркивает, что скорость реакции пользователя напрямую влияет на масштаб ущерба.

Чем опасен взлом и что происходит с учётной записью

Специалист пояснил, что злоумышленники могут использовать чужой профиль для рассылки ложных обращений, размещения противоправного контента или попыток получить деньги от друзей владельца. Эти действия часто выглядят правдоподобно и создают дополнительный риск, поскольку происходят от имени доверенного человека.

По словам эксперта, после обнаружения взлома важно сразу ограничить доступ злоумышленника, уведомить знакомых и проверить связанный e-mail. Он отмечает, что спокойная пошаговая реакция помогает предотвратить дальнейшие манипуляции и уменьшить последствия инцидента.

"Могут пойти запросы по друзьям или размещаться экстремистский контент", — пояснил Дворянский.

Профилактика и восстановление доступа

Дворянский подчеркнул, что надёжная защита начинается до взлома. Он рекомендует использовать сложный пароль, отдельно назначенную почту для верификации и дополнительные уровни подтверждения личности. Такая подготовка снижает вероятность перехвата доступа даже при попытках взлома.

Эксперт отметил, что службы поддержки соцсетей в подобных ситуациях действуют достаточно оперативно. Проверка личности занимает ограниченное время, после чего пользователю восстанавливают пароль или прямой доступ.

"Они проверяют вашу личность… и доступ через какое-то время восстанавливается", — отметил специалист, подчёркивая эффективность стандартных процедур.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Слой опилок в 30 см снижает теплопотери через крышу — Forumhouse
Недвижимость
Слой опилок в 30 см снижает теплопотери через крышу — Forumhouse
В Польше найдено крылатое копьё с золотыми и серебряными узорами — археологи
Наука и техника
В Польше найдено крылатое копьё с золотыми и серебряными узорами — археологи
К концу века почти половина пляжей исчезнет — морской биолог Омар Дефео
Наука и техника
К концу века почти половина пляжей исчезнет — морской биолог Омар Дефео
Популярное
Новый Эльдорадо в Андах: найдено стратегическое месторождение стоимостью 204 миллиарда евро

Уникальная находка в Андах обещает изменить глобальный рынок металлов и экономики двух стран. Но сможет ли проект стать образцом индустрии будущего?

Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Арктика меняет правила игры: подо льдом запускается скрытый процесс, переворачивающий модели океанов
Маленькое тело, древняя мощь: существо, что соединяет в себе следы рептилий, слонов и древней пустыни
Отжимания можно упростить без потери эффекта: пошаговый путь к идеальной технике выполнения
Тайны природы: с какими духами мы действительно разговариваем Игорь Буккер Названы благоприятные дни работ в декабре по лунному календарю Валерия Жемчугова Генри Киссинджер называл Леонида Брежнева "водителем-асом" Сергей Милешкин
Покупки могут начать приносить выигрыш: Россия разглядывает тайваньский формат лотереи
3000 лет тайны: Клад Вильены хранил секрет внеземного происхождения металла
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Последние материалы
Фосфорно-калийные подкормки и обрезка осенью помогают зимовке сада
Главной защитой от взлома остаётся сложный пароль — Дворянский, директор ИБ
Техника Восточной Европы сформировала слой автопрома региона
ЕС увеличил импорт российских дженериков и вакцин более чем на 7,5 млн евро
ИИ фиксирует периоды неэффективности работников — Гор, основатель Glaz
Покалывание после бальзама для губ провоцирует шелушение и зуд — доктор Гохара
РНК старше 14 тыс. лет впервые получена палеогенетиками Лава Далена
Скидки на маркетплейсах предложили запретить — банкиры
Рублёв рассказал как сестра выбила ему зуб в детстве
Предварительная варка делает картофель хрустящим
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.