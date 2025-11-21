Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Осенняя обрезка улучшила рост побегов йошты — агрономамы
Chery внедрил экостратегию брендов по данным аналитиков
Основой долголетия остаются сон, питание и физическая активность
Япония усиливает ПВО модернизацией 68 истребителей F-15J — информация 19FortyFive
Белые медведи оставляют около 30 % туш тюленей несъеденными
Писательница рассказала о правилах представления Меган Маркл
Золотые акценты делают нюдовый маникюр популярным — стилист София Алвес
Юлия Высоцкая получила награду за Кончаловского
Богданова рассказала, что Голубкина находилась позади Миронова

Рецепт праздника: как россияне создают себе новогоднее настроение

70% россиян создают новогоднюю атмосферу заранее — исследование Skyeng
2:11
Общество

70% россиян стараются заранее создать праздничную атмосферу, чтобы прочувствовать приближение Нового года, показало исследование онлайн-школы иностранных языков Skyeng. Для большинства главным источником новогоднего настроения становятся городские огни и украшенные дома, а также семейные традиции. С результатами исследования ознакомилась Pravda.Ru.

Новогодний декор
Фото: ru.freepik.com is licensed under Free More Info
Новогодний декор

Согласно данным Skyeng, у каждого второго россиянина новогоднее настроение начинается с визуальных символов праздника — огней, гирлянд и украшенных домов. Для 35% участников опроса атмосферу создают семейные традиции: украшение елки, приготовление имбирного печенья или глинтвейна.

Еще 13% респондентов отмечают, что ощущение приближения праздника вызывает запах мандаринов, а 11% вдохновляют классические новогодние песни — Jingle Bells, Last Christmas и другие. Для 15% россиян праздничное настроение рождается во время прогулок по заснеженным улицам, игр в снежки и лепки снеговиков.

"Фильмы остаются одной из самых сильных ассоциаций с Новым годом — они создают атмосферу у каждого третьего участника опроса. При этом важно не только содержание, но и язык, на котором звучит кино. Просмотр в оригинале позволяет почувствовать живые эмоции, интонации и шутки, что усиливает ощущение погружения в праздничную историю", — отметила академический директор Skyeng Анастасия Екушевская.

Среди фильмов, которые создают праздничное настроение, лидирует советская классика — "Ирония судьбы" и "Карнавальная ночь", их выбрали 32% участников опроса. На втором месте оказались фильмы о "Гарри Поттере" (16%), а замыкает тройку "Один дома" (15%). В пятерку картин, с которыми россияне чаще всего ассоциируют зиму и атмосферу праздника, также вошли "Отпуск по обмену" (11%) и "Чарли и шоколадная фабрика" (9%).

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Молодая океаническая кора даёт высокий тепловой поток — данные Шацкого подъёма
Наука и техника
Молодая океаническая кора даёт высокий тепловой поток — данные Шацкого подъёма
Слой опилок в 30 см снижает теплопотери через крышу — Forumhouse
Недвижимость
Слой опилок в 30 см снижает теплопотери через крышу — Forumhouse
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Наука и техника
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Популярное
Гардероб тает на глазах, а энергия возвращается: шведский метод очищает не только шкафы, но и голову

Как привычки скандинавов избавляться от лишнего помогают не только освободить шкаф, но и изменить подход к здоровью, эмоциям и даже отношениям с близкими.

Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Слой опилок в 30 см снижает теплопотери через крышу — Forumhouse
Чердак забирает треть тепла: простой способ утепления спасает дом даже в лютые морозы
Организм-загадка: учёные провели анализ тканей 117-летней долгожительницы и ахнули
Томаты, созданные для маленьких участков: компактный куст отдаёт до 5 кг ярких янтарных плодов
Тайны природы: с какими духами мы действительно разговариваем Игорь Буккер Названы благоприятные дни работ в декабре по лунному календарю Валерия Жемчугова Генри Киссинджер называл Леонида Брежнева "водителем-асом" Сергей Милешкин
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Новый лидер среди напольных покрытий: тёплый, тихий и выгодный вариант рушит популярность ламината
Покупки могут начать приносить выигрыш: Россия разглядывает тайваньский формат лотереи
Покупки могут начать приносить выигрыш: Россия разглядывает тайваньский формат лотереи
Последние материалы
Россиянам предлагают увеличить отпуск — депутаты Госдумы
Шипучий Аспирин Упса очищает унитаз от известкового слоя — сообщает Malatec
Госдума увеличила срок работы для получения ОМС мигрантами до пяти лет
Собаки используют влажную почву для своего комфорта — кинолог Елена Семенова
Австралийские подтягивания развивают мышцы спины и кора — рассказ тренера
Фасадная сетка предотвратила перегрев хвои в конце зимы — дендрологи
Неандертальцы имели телосложение, сходное с ранними Homo sapiens — учёные
Елена Малышева объявила кастинг на должность персонального стилиста
70% россиян создают новогоднюю атмосферу заранее — исследование Skyeng
Модернизацию двухэтажных вагонов анонсировал глава ФПК
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.