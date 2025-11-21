Рецепт праздника: как россияне создают себе новогоднее настроение

70% россиян создают новогоднюю атмосферу заранее — исследование Skyeng

70% россиян стараются заранее создать праздничную атмосферу, чтобы прочувствовать приближение Нового года, показало исследование онлайн-школы иностранных языков Skyeng. Для большинства главным источником новогоднего настроения становятся городские огни и украшенные дома, а также семейные традиции. С результатами исследования ознакомилась Pravda.Ru.

Фото: ru.freepik.com is licensed under Free More Info Новогодний декор

Согласно данным Skyeng, у каждого второго россиянина новогоднее настроение начинается с визуальных символов праздника — огней, гирлянд и украшенных домов. Для 35% участников опроса атмосферу создают семейные традиции: украшение елки, приготовление имбирного печенья или глинтвейна.

Еще 13% респондентов отмечают, что ощущение приближения праздника вызывает запах мандаринов, а 11% вдохновляют классические новогодние песни — Jingle Bells, Last Christmas и другие. Для 15% россиян праздничное настроение рождается во время прогулок по заснеженным улицам, игр в снежки и лепки снеговиков.

"Фильмы остаются одной из самых сильных ассоциаций с Новым годом — они создают атмосферу у каждого третьего участника опроса. При этом важно не только содержание, но и язык, на котором звучит кино. Просмотр в оригинале позволяет почувствовать живые эмоции, интонации и шутки, что усиливает ощущение погружения в праздничную историю", — отметила академический директор Skyeng Анастасия Екушевская.

Среди фильмов, которые создают праздничное настроение, лидирует советская классика — "Ирония судьбы" и "Карнавальная ночь", их выбрали 32% участников опроса. На втором месте оказались фильмы о "Гарри Поттере" (16%), а замыкает тройку "Один дома" (15%). В пятерку картин, с которыми россияне чаще всего ассоциируют зиму и атмосферу праздника, также вошли "Отпуск по обмену" (11%) и "Чарли и шоколадная фабрика" (9%).