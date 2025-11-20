В Госдуме раскритиковали предложение об увеличении штрафов за курение на рабочем месте

Повышение штрафов за курение на рабочем месте не имеет практического смысла, так как большинство россиян уже соблюдают установленные правила. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявила депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее председатель общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обращение с предложением увеличить штрафы за курение на работе в десять раз. На данный момент штрафы составляют от 500 до 1500 рублей.

Бессараб, комментируя инициативу, подчеркнула, что она выглядит излишней, поскольку практика показывает — россияне в целом ответственно относятся к нормам поведения на работе. По ее словам, действующие меры уже выполняют свою функцию, и необходимости в дополнительном ужесточении нет.

"Вопросы курения на рабочих местах сегодня фактически урегулированы, и граждане в большинстве своем соблюдают установленные запреты. Я не вижу предпосылок для усиления наказания, поскольку общественная опасность подобных нарушений не возросла. Считаю, что такая мера избыточна и вряд ли будет реализована", — отметила парламентарий.

Депутат добавила, что любое повышение штрафов должно быть обосновано реальным изменением общественной ситуации или ростом числа нарушений. В данном случае, подчеркнула она, таких оснований нет, поэтому предложение вряд ли получит законодательную поддержку.