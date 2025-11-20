В Госдуме раскритиковали предложение об увеличении штрафов за курение на рабочем месте

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Общество

Повышение штрафов за курение на рабочем месте не имеет практического смысла, так как большинство россиян уже соблюдают установленные правила. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявила депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Сигарета
Фото: Freepik by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сигарета

Ранее председатель общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обращение с предложением увеличить штрафы за курение на работе в десять раз. На данный момент штрафы составляют от 500 до 1500 рублей.

Бессараб, комментируя инициативу, подчеркнула, что она выглядит излишней, поскольку практика показывает — россияне в целом ответственно относятся к нормам поведения на работе. По ее словам, действующие меры уже выполняют свою функцию, и необходимости в дополнительном ужесточении нет.

"Вопросы курения на рабочих местах сегодня фактически урегулированы, и граждане в большинстве своем соблюдают установленные запреты. Я не вижу предпосылок для усиления наказания, поскольку общественная опасность подобных нарушений не возросла. Считаю, что такая мера избыточна и вряд ли будет реализована", — отметила парламентарий.

Депутат добавила, что любое повышение штрафов должно быть обосновано реальным изменением общественной ситуации или ростом числа нарушений. В данном случае, подчеркнула она, таких оснований нет, поэтому предложение вряд ли получит законодательную поддержку.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
