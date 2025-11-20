Психология уюта: какие детали интерьера помогают пережить осенний упадок сил

83 процента россиян ощущают осеннюю хандру — исследование Level Group

83% россиян признались, что с наступлением осени ощущают снижение энергии и настроения, показало исследование девелопера Level Group. Более половины участников опроса меняют интерьер в это время года, стремясь сделать дом уютнее и теплее. С результатами соответствующего исследования ознакомилась Pravda.Ru.

По данным Level Group, 62% опрошенных отметили, что осенью пересматривают подход к оформлению дома. Каждый четвертый (24%) борется с хандрой с помощью освещения — выбирает лампы с теплым светом, гирлянды и торшеры, чтобы компенсировать нехватку солнца. Еще 20% россиян создают уют за счет текстиля — пледов, подушек и покрывал, которые помогают чувствовать комфорт и защищенность.

"Освещение, согласно нашему опросу, является ведущим интерьерным решением для борьбы с сезонным упадком сил. Оно позволяет создать ощущение уюта и комфорта в доме", — отметил руководитель перспективных проектов Level Group Артем Охмат.

Он добавил, что в идеале световая среда должна быть продуманной и подстраиваться под разные сценарии жизни — отдых, работу, прием пищи или сон. По словам эксперта, эффективная система освещения включает несколько уровней: общий свет дополняется локальными источниками вроде бра, торшеров или подсветки ниш. Такой подход, отметил Охмат, помогает создать ощущение уюта и делает повседневную жизнь в квартире более комфортной.

Помимо света и текстиля, россияне прибегают и к другим способам создания уюта: 13% украшают дом мелочами вроде картин, рамок и растений, а 4% используют ароматерапию — свечи, диффузоры и аромамасла, чтобы восстановить внутреннее равновесие.

"Осенняя хандра — это сезонное снижение настроения, которое многие люди ощущают с наступлением холодов и сокращением светового дня. Создание комфортного, безопасного пространства дома помогает поддерживать эмоциональный баланс", — отметила Мария Миняйчева, медицинский психолог Европейского медицинского центра.

По словам специалиста, справиться с осенней хандрой помогают регулярный режим сна, сбалансированное питание и использование светотерапии в утренние часы. Она отметила, что полезно также планировать приятные дела, уделять внимание отдыху и включать в повседневность практики осознанности и дыхательные упражнения — такие методы снижают уровень стресса и помогают легче адаптироваться к сокращению светового дня.

Согласно исследованию, четверть россиян стараются не поддаваться влиянию сезонности и сохраняют привычный уклад жизни. При этом 13% признались, что в осенний период уделяют больше внимания кухне — покупают новую утварь, продукты и находят эмоциональное равновесие в процессе готовки.