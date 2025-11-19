Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В Госдуме прокомментировали инициативу о наказании работодателей за невыносимые условия труда

Наказание работодателей за невыносимые условия нереализуемо — Бессараб
Общество

Предложение ввести ответственность работодателей за создание условий, вынуждающих работников увольняться, не имеет правовых перспектив. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявила депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Токсичные коллеги
Фото: freepik is licensed under public domain
Токсичные коллеги

Ранее Институт исследования проблем современной политики направил министру труда и социальной защиты Антону Котякову инициативу закрепить в законодательстве ответственность работодателей за создание условий, вынуждающих сотрудников увольняться "по собственному желанию".

По словам Бессараб, подобная инициатива выглядит спорной и слабо применимой на практике, так как требует четких юридических критериев и доказательств. Депутат подчеркнула, что любые претензии к работодателю должны рассматриваться в судебном порядке, поскольку речь идет о вопросах, затрагивающих компенсационные выплаты.

"Факты давления на работника должны быть подтверждены судом, ведь они связаны с материальной ответственностью. Важно понимать, что именно считать созданием невыносимых условий труда. Без четких определений подобная инициатива станет источником правовой неопределенности", — пояснила она.

Парламентарий отметила, что оценка таких ситуаций во многом субъективна, и в каждом случае восприятие может быть разным. По ее словам, в действующем законодательстве уже предусмотрены инструменты для защиты трудовых прав, включая ответственность работодателя за задержку зарплаты и иные нарушения.

"Для одного работника невыносимыми условиями может стать задержка заработной платы, а для другого — обычное замечание по работе. Судебная система и без того сильно загружена, чтобы рассматривать подобные споры. Поэтому, на мой взгляд, эта инициатива бесперспективна и вряд ли будет реализована", — подчеркнула депутат.

Бессараб добавила, что действующий Трудовой кодекс уже содержит достаточные гарантии для защиты интересов работников. По ее мнению, предложенная норма противоречит логике права и не имеет оснований для включения в трудовое законодательство.

