Царьград уходит в звук? Найден способ быть всегда с вами — слушайте подкасты

Канал "Царьград" запускает "Подкасты". Теперь за новостями и эксклюзивами можно знакомиться и в аудиоформате. В автомобиле, в метро, во время прогулки или дома — "Первый русский" везде с вами.
Новые шоу с любимыми ведущими и в свежем формате уже доступны. Суть же остаётся неизменной — глубокий и откровенный разбор самых острых тем, говорить о которых другие не решаются, сообщает "Царьград".
"Подкасты" Царьграда теперь выходят на многих популярных платформах. Вот где их можно послушать:
Уже доступен премьерный выпуск программы "Вечер с Юрием Пронько". Экономический обозреватель "Первого русского", ведущий передачи Юрий Пронько теперь анализирует самые горячие инфоповоды не только с экспертами, но и с вами, зрителями и слушателями "Царьграда". Теперь можно задавать вопросы, которые будут озвучены в эфире, и участвовать в опросах в режиме реального времени в Telegram-канале "Вечер с Юрием Пронько".
В первом выпуске главной темой стало неожиданное предложение депутата Госдумы Светланы Бессараб, которая посоветовала гражданам гарантированный способ увеличить будущую пенсию вдвое. Для этого, пояснила она, нужно просто выйти на пенсию на десять лет позже: мужчинам с 75, а женщинам — с 70.
Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.