Свиные ножки дают холодцу плотную желирующую текстуру
Учёные связали размер ядрышка с продолжительностью жизни
М-11 стала самой быстрой трассой страны — дорожные службы
Врачи предупреждают: имбирь может вызвать слабость у гипотоников — кардиологи
Рома Жёлудь рассказал о влечении к Волочковой на шоу
Никита Кологривый пришёл на премьеру в смирительной рубашке
Увеличение возвратов квартир зафиксировано на вторичном рынке — юрист Голышев
Какие работы нельзя выполнять после промерзания почвы — рекомендации агрономов
Противоречивая риторика Трампа подрывает доверие к переговорам — депутат Журова

Царьград уходит в звук? Найден способ быть всегда с вами — слушайте подкасты

"Царьград" запустил подкасты с любимыми ведущими
1:39
Общество

Канал "Царьград" запускает "Подкасты". Теперь за новостями и эксклюзивами можно знакомиться и в аудиоформате. В автомобиле, в метро, во время прогулки или дома — "Первый русский" везде с вами.

Мужчина в наушниках
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Мужчина в наушниках

Новые шоу и формат

Новые шоу с любимыми ведущими и в свежем формате уже доступны. Суть же остаётся неизменной — глубокий и откровенный разбор самых острых тем, говорить о которых другие не решаются, сообщает "Царьград".

Где послушать подкасты

"Подкасты" Царьграда теперь выходят на многих популярных платформах. Вот где их можно послушать:

  • ВК. Подкасты
  •  Яндекс. Музыка
  •  Apple Podcasts

Премьерный выпуск с Юрием Пронько

Уже доступен премьерный выпуск программы "Вечер с Юрием Пронько". Экономический обозреватель "Первого русского", ведущий передачи Юрий Пронько теперь анализирует самые горячие инфоповоды не только с экспертами, но и с вами, зрителями и слушателями "Царьграда". Теперь можно задавать вопросы, которые будут озвучены в эфире, и участвовать в опросах в режиме реального времени в Telegram-канале "Вечер с Юрием Пронько".

Главная тема первого выпуска

В первом выпуске главной темой стало неожиданное предложение депутата Госдумы Светланы Бессараб, которая посоветовала гражданам гарантированный способ увеличить будущую пенсию вдвое. Для этого, пояснила она, нужно просто выйти на пенсию на десять лет позже: мужчинам с 75, а женщинам — с 70.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Зима на пределе: Россия ждёт декабрь с морозами, невиданными 150 лет

Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.

Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Скорость, которой не должно быть: Солнечная система летит сквозь Вселенную с рекордным разгоном
Из глубин всплыло оружие элиты: находка в Леднице рушит мифы о военной мощи Средневековья
Жертва мошенников сама оказалась в должниках: Ларисе Долиной придётся вернуть 112 миллионов
Океан маскировал гиганта под обломки корабля: живая структура росла три века у Соломоновых островов
Накипь превращает чайник в каменную пещеру: простой ритуал растворяет всё за минуты
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Оставшийся без российских туристов финский аэропорт теперь торгует бизнес-ланчами
Никита Кологривый пришёл на премьеру в смирительной рубашке
Рома Жёлудь рассказал о влечении к Волочковой на шоу
Увеличение возвратов квартир зафиксировано на вторичном рынке — юрист Голышев
Какие работы нельзя выполнять после промерзания почвы — рекомендации агрономов
Противоречивая риторика Трампа подрывает доверие к переговорам — депутат Журова
Туристы добираются к Софийским озёрам от Ледниковой Фермы
Суд взыскал с Павла Деревянко более 13 миллионов рублей по делу о криптовалюте
Шерсть карликового пуделя почти не имеет запаха, но требует ежедневного ухода
Упражнения Animal Flow укрепляют суставы и связки — тренера
