Царьград уходит в звук? Найден способ быть всегда с вами — слушайте подкасты

"Царьград" запустил подкасты с любимыми ведущими

Канал "Царьград" запускает "Подкасты". Теперь за новостями и эксклюзивами можно знакомиться и в аудиоформате. В автомобиле, в метро, во время прогулки или дома — "Первый русский" везде с вами.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Мужчина в наушниках

Новые шоу и формат

Новые шоу с любимыми ведущими и в свежем формате уже доступны. Суть же остаётся неизменной — глубокий и откровенный разбор самых острых тем, говорить о которых другие не решаются, сообщает "Царьград".

Где послушать подкасты

"Подкасты" Царьграда теперь выходят на многих популярных платформах. Вот где их можно послушать:

ВК. Подкасты

Яндекс. Музыка

Apple Podcasts

Премьерный выпуск с Юрием Пронько

Уже доступен премьерный выпуск программы "Вечер с Юрием Пронько". Экономический обозреватель "Первого русского", ведущий передачи Юрий Пронько теперь анализирует самые горячие инфоповоды не только с экспертами, но и с вами, зрителями и слушателями "Царьграда". Теперь можно задавать вопросы, которые будут озвучены в эфире, и участвовать в опросах в режиме реального времени в Telegram-канале "Вечер с Юрием Пронько".

Главная тема первого выпуска

В первом выпуске главной темой стало неожиданное предложение депутата Госдумы Светланы Бессараб, которая посоветовала гражданам гарантированный способ увеличить будущую пенсию вдвое. Для этого, пояснила она, нужно просто выйти на пенсию на десять лет позже: мужчинам с 75, а женщинам — с 70.