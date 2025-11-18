Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Карманные расходы учат больше школы: первые рубли формируют взрослое отношение к деньгам

Финансовые навыки нужно развивать с детства — депутат Толмачев
2:18
Общество » Семья » Кошелек

Неожиданно простые решения в управлении небольшими суммами могут определить финансовое поведение человека на десятилетия вперёд. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев, подчеркивая значимость раннего финансового воспитания.

родители и дети бросают монеты в копилку
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under free for commercial use (OpenAI License)
родители и дети бросают монеты в копилку

Почему финансовую грамотность нужно прививать с детства

Толмачев объяснил, что умение обращаться с деньгами формируется уже на уровне первых карманных расходов. Он напомнил, что навыки распределения небольших сумм помогают ребёнку понять, как со временем управлять личными и семейными финансами. По его словам, введённое в школах финансовое просвещение стало реакцией на рост закредитованности, который фиксируется с 2021 года.

Важную роль, по мнению депутата, играет семья: дети копируют поведение взрослых и перенимают их отношение к тратам. Если родители склонны к импульсивным расходам, ребёнок нередко перенимает эту модель. В таких случаях школьная программа становится особенно ценной, поскольку помогает компенсировать отсутствие финансовой дисциплины в бытовой среде, пишет Газета.Ru.

Как научить подростков защищать свои средства

Толмачев отметил, что старшеклассникам необходимо рассказывать о рисках, связанных с мошенничеством и азартными играми. Он пояснил, что если в младшем возрасте ребёнку важно освоить обращение с небольшими суммами и банковской картой, то подросткам требуется более глубокое понимание финансовой ответственности и угроз, с которыми они могут столкнуться онлайн.

"Важно закладывать навык управления деньгами с самого детства. Первые рубли, выданные на мороженое, детские банковские карты учат ребят обращаться с доступными им суммами", — сказал Толмачев.

Эксперт подчеркнул, что масштабы проблемы значительны: в Центральном федеральном округе каждую неделю блокируются миллионы попыток доступа к игровым сайтам со стороны школьников и студентов. Такая статистика стала основанием для создания межведомственной рабочей группы, которая занимается профилактикой деструктивного влияния азартных платформ.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
