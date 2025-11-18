Карманные расходы учат больше школы: первые рубли формируют взрослое отношение к деньгам

Неожиданно простые решения в управлении небольшими суммами могут определить финансовое поведение человека на десятилетия вперёд. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев, подчеркивая значимость раннего финансового воспитания.
Толмачев объяснил, что умение обращаться с деньгами формируется уже на уровне первых карманных расходов. Он напомнил, что навыки распределения небольших сумм помогают ребёнку понять, как со временем управлять личными и семейными финансами. По его словам, введённое в школах финансовое просвещение стало реакцией на рост закредитованности, который фиксируется с 2021 года.
Важную роль, по мнению депутата, играет семья: дети копируют поведение взрослых и перенимают их отношение к тратам. Если родители склонны к импульсивным расходам, ребёнок нередко перенимает эту модель. В таких случаях школьная программа становится особенно ценной, поскольку помогает компенсировать отсутствие финансовой дисциплины в бытовой среде, пишет Газета.Ru.
Толмачев отметил, что старшеклассникам необходимо рассказывать о рисках, связанных с мошенничеством и азартными играми. Он пояснил, что если в младшем возрасте ребёнку важно освоить обращение с небольшими суммами и банковской картой, то подросткам требуется более глубокое понимание финансовой ответственности и угроз, с которыми они могут столкнуться онлайн.
"Важно закладывать навык управления деньгами с самого детства. Первые рубли, выданные на мороженое, детские банковские карты учат ребят обращаться с доступными им суммами", — сказал Толмачев.
Эксперт подчеркнул, что масштабы проблемы значительны: в Центральном федеральном округе каждую неделю блокируются миллионы попыток доступа к игровым сайтам со стороны школьников и студентов. Такая статистика стала основанием для создания межведомственной рабочей группы, которая занимается профилактикой деструктивного влияния азартных платформ.
Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.