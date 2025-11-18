Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китай выделил США более 200 млрд долларов за 23 года
Том Круз прокомментировал развод Николь Кидман и Кита Урбана
Проблемы с яркостью фар могут быть из-за низкого напряжения, сообщил автосервис
Квартиру в Уфе выставили на торги за 3,8 млн рублей: mkset.ru
Фанатам не разрешили пронести баннер для Кудашова — канал болельщиков
Сковорода с толстым дном улучшает прожарку роти
Цифровой детокс перед сном улучшил непрерывность сна — исследователи
Ольга Орлова хочет похудеть к Новому году на 6-7 килограммов
Папоротники могут стать источником отравлений – ученые

Манипуляторы действуют тихо и быстро: дети принимают любую выдумку за правду и повторяют опасные действия

Онлайн-манипуляции легко воздействуют на детей — эксперт Власов
Общество

Неожиданно привычная цифровая среда может становиться для детей зоной высокого риска, особенно когда рядом нет взрослых, способных вовремя подсказать, где скрывается опасность.

Дети в классе со смартфонами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дети в классе со смартфонами

Об этом в беседе с NewsInfo рассказал эксперт по информационной безопасности Александр Власов, обращая внимание на то, что отсутствие критического мышления делает подростков особенно уязвимыми.

Уязвимость и влияние фейков

Власов подчеркнул, что дети часто не умеют различать правдивые сведения и откровенные выдумки, а потому становятся лёгкой мишенью для манипуляторов. Он объяснил, что школьники нередко используют первую попавшуюся информацию, не проверяя её достоверность, что создаёт простор для распространения ложных идей и навязывания вредных установок.

Эксперт отметил, что проблема усугубляется нехваткой опыта: ребёнок склонен доверять источнику, который кажется убедительным внешне, не анализируя содержание. Это делает их восприятие более уязвимым перед абсурдными заявлениями, которые взрослый человек легко распознал бы как недостоверные.

Опасные онлайн-сообщества

По словам Власова, цифровые угрозы не ограничиваются фейками и ложными сообщениями. Он подчеркнул, что интернет-сообщества, ориентированные на подростков, способны вовлекать их в рискованные или противоправные действия. Некоторые группы подталкивают детей к мелким правонарушениям, а другие формируют готовность к более серьёзным поступкам.

Подобные интернет-практики, по словам эксперта, выстраиваются по принципу "игры": сначала предлагается простое действие, затем порог повышается, что позволяет постепенно размывать чувство опасности и ответственности.

Роль родителей в цифровой безопасности

Власов убеждён, что запреты сами по себе не обеспечивают ребёнку безопасность. Он считает, что именно последовательные объяснения и внимательный контроль создают основу для грамотного и осторожного поведения в интернете. Родители должны помогать детям осваивать правила онлайн-среды так же естественно, как они учат их бытовой безопасности.

"У детей еще не развито критическое мышление, поэтому где правда, где ложь, они отличить не могут. Готовясь, например, к экзаменам, зачетам, первую попавшуюся информацию берут и ставят", — отметил Власов.

Эксперт подчеркнул, что игнорирование этого вопроса может привести к последствиям не только для ребёнка, но и для взрослых, поскольку ответственность за действия несовершеннолетних нередко ложится на родителей.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Наука и техника
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Эффективный способ прочистки канализации солью — сантехники
Недвижимость
Эффективный способ прочистки канализации солью — сантехники
Эксперты "Шахтинских известий" показали способ борьбы с грызунами
Недвижимость
Эксперты "Шахтинских известий" показали способ борьбы с грызунами
Популярное
Зима на пределе: Россия ждёт декабрь с морозами, невиданными 150 лет

Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.

Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Скорость, которой не должно быть: Солнечная система летит сквозь Вселенную с рекордным разгоном
Жертва мошенников сама оказалась в должниках: Ларисе Долиной придётся вернуть 112 миллионов
Из глубин всплыло оружие элиты: находка в Леднице рушит мифы о военной мощи Средневековья
ЕС обсуждает будущего лидера Украины — штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе Юрий Бочаров Мульча повышает влагоёмкость почвы зимой — Россельхозцентр Валерия Жемчугова Тракторы 1930-х выпускались без кабин и рессор — Minneapolis-Moline Сергей Милешкин
Накипь превращает чайник в каменную пещеру: простой ритуал растворяет всё за минуты
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Нефть Urals подешевела сильнее всех, а спрос исчезает: санкции США против российских гигантов
Нефть Urals подешевела сильнее всех, а спрос исчезает: санкции США против российских гигантов
Последние материалы
Жители хранят вещи в подъезде по согласию соседей — юристы
Расширение медцентров подтвердил представитель туруправления Хайнаня
Крахмалистый картофель делает запеканку нежнее и воздушнее
Эксперты показали влияние круиза на расход — автосервисы
Финансовые навыки нужно развивать с детства — депутат Толмачев
Михаил Муромов заявил об отсутствии конфликтов с Аллой Пугачёвой
Условия выращивания арабского жасмина в доме — ботаники
Рост продаж жиросжигателей в России и их риски подтвердили врачи
Учёные СФУ создали обувь для реабилитации после инсульта
Онлайн-манипуляции легко воздействуют на детей — эксперт Власов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.