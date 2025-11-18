Манипуляторы действуют тихо и быстро: дети принимают любую выдумку за правду и повторяют опасные действия

Онлайн-манипуляции легко воздействуют на детей — эксперт Власов

Неожиданно привычная цифровая среда может становиться для детей зоной высокого риска, особенно когда рядом нет взрослых, способных вовремя подсказать, где скрывается опасность.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Дети в классе со смартфонами

Об этом в беседе с NewsInfo рассказал эксперт по информационной безопасности Александр Власов, обращая внимание на то, что отсутствие критического мышления делает подростков особенно уязвимыми.

Уязвимость и влияние фейков

Власов подчеркнул, что дети часто не умеют различать правдивые сведения и откровенные выдумки, а потому становятся лёгкой мишенью для манипуляторов. Он объяснил, что школьники нередко используют первую попавшуюся информацию, не проверяя её достоверность, что создаёт простор для распространения ложных идей и навязывания вредных установок.

Эксперт отметил, что проблема усугубляется нехваткой опыта: ребёнок склонен доверять источнику, который кажется убедительным внешне, не анализируя содержание. Это делает их восприятие более уязвимым перед абсурдными заявлениями, которые взрослый человек легко распознал бы как недостоверные.

Опасные онлайн-сообщества

По словам Власова, цифровые угрозы не ограничиваются фейками и ложными сообщениями. Он подчеркнул, что интернет-сообщества, ориентированные на подростков, способны вовлекать их в рискованные или противоправные действия. Некоторые группы подталкивают детей к мелким правонарушениям, а другие формируют готовность к более серьёзным поступкам.

Подобные интернет-практики, по словам эксперта, выстраиваются по принципу "игры": сначала предлагается простое действие, затем порог повышается, что позволяет постепенно размывать чувство опасности и ответственности.

Роль родителей в цифровой безопасности

Власов убеждён, что запреты сами по себе не обеспечивают ребёнку безопасность. Он считает, что именно последовательные объяснения и внимательный контроль создают основу для грамотного и осторожного поведения в интернете. Родители должны помогать детям осваивать правила онлайн-среды так же естественно, как они учат их бытовой безопасности.

"У детей еще не развито критическое мышление, поэтому где правда, где ложь, они отличить не могут. Готовясь, например, к экзаменам, зачетам, первую попавшуюся информацию берут и ставят", — отметил Власов.

Эксперт подчеркнул, что игнорирование этого вопроса может привести к последствиям не только для ребёнка, но и для взрослых, поскольку ответственность за действия несовершеннолетних нередко ложится на родителей.