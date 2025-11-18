Манипуляторы действуют тихо и быстро: дети принимают любую выдумку за правду и повторяют опасные действия

Неожиданно привычная цифровая среда может становиться для детей зоной высокого риска, особенно когда рядом нет взрослых, способных вовремя подсказать, где скрывается опасность.
Об этом в беседе с NewsInfo рассказал эксперт по информационной безопасности Александр Власов, обращая внимание на то, что отсутствие критического мышления делает подростков особенно уязвимыми.
Власов подчеркнул, что дети часто не умеют различать правдивые сведения и откровенные выдумки, а потому становятся лёгкой мишенью для манипуляторов. Он объяснил, что школьники нередко используют первую попавшуюся информацию, не проверяя её достоверность, что создаёт простор для распространения ложных идей и навязывания вредных установок.
Эксперт отметил, что проблема усугубляется нехваткой опыта: ребёнок склонен доверять источнику, который кажется убедительным внешне, не анализируя содержание. Это делает их восприятие более уязвимым перед абсурдными заявлениями, которые взрослый человек легко распознал бы как недостоверные.
По словам Власова, цифровые угрозы не ограничиваются фейками и ложными сообщениями. Он подчеркнул, что интернет-сообщества, ориентированные на подростков, способны вовлекать их в рискованные или противоправные действия. Некоторые группы подталкивают детей к мелким правонарушениям, а другие формируют готовность к более серьёзным поступкам.
Подобные интернет-практики, по словам эксперта, выстраиваются по принципу "игры": сначала предлагается простое действие, затем порог повышается, что позволяет постепенно размывать чувство опасности и ответственности.
Власов убеждён, что запреты сами по себе не обеспечивают ребёнку безопасность. Он считает, что именно последовательные объяснения и внимательный контроль создают основу для грамотного и осторожного поведения в интернете. Родители должны помогать детям осваивать правила онлайн-среды так же естественно, как они учат их бытовой безопасности.
"У детей еще не развито критическое мышление, поэтому где правда, где ложь, они отличить не могут. Готовясь, например, к экзаменам, зачетам, первую попавшуюся информацию берут и ставят", — отметил Власов.
Эксперт подчеркнул, что игнорирование этого вопроса может привести к последствиям не только для ребёнка, но и для взрослых, поскольку ответственность за действия несовершеннолетних нередко ложится на родителей.
Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.