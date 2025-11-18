В РАНХиГС стартовала программа повышения квалификации для лидеров казачества

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Общество

В Москве начал работу первый поток курса "Государственное управление и национальная безопасность: нормативное и организационное обеспечение", организованного Центром программ дополнительного профессионального образования РАНХиГС.

Старт программы повышения квалификации для атаманов казачьих обществ
Фото: Фото пресс-службы Всероссийского казачьего общества
Старт программы повышения квалификации для атаманов казачьих обществ

Инициатива направлена на подготовку управленческих кадров среди казачьих обществ и призвана укрепить их роль в системе госслужбы и национальной безопасности.

Целевая аудитория и участники

Курс разработан специально для войсковых атаманов, руководителей молодёжных казачьих структур и сотрудников штаба Всероссийского казачьего общества. Первый набор объединил представителей восьми казачьих войск: Терского, Черноморского, Оренбургского, Центрального, Енисейского, Северо-Западного, Уссурийского и Сибирского, — а также специалистов центрального аппарата ВКО.

Приветствия и поддержка от высокопоставленных лиц

Заместитель начальника Управления Президента РФ по вопросам госслужбы, кадров и противодействия коррупции, ответственный секретарь Совета при Президенте по делам казачества Алексей Кириченко отметил значимость курса для формирования квалифицированных управленцев в казачьих обществах. Он выразил благодарность организаторам — ВКО, Институту права и национальной безопасности РАНХиГС и Федеральному агентству по делам национальностей — за своевременную инициативу, которая станет основой для будущих программ.

Приветственный адрес руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова зачитала статс-секретарь — заместитель руководителя агентства Анна Котова. В обращении подчёркнуто, что обучение поможет участникам повысить профессиональные навыки и компетенции, чтобы эффективнее решать задачи казачьих сообществ в текущих условиях, способствуя укреплению социальной стабильности и развитию гражданского общества.

Казаки на службе Родины

Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов в своём выступлении акцентировал внимание на ключевых вызовах, стоящих перед казачеством. Он подчеркнул вклад казачьих войск в обеспечение национальной безопасности и обороноспособности страны, включая участие в специальной военной операции. Виталий Кузнецов выразил уверенность, что курс станет мощным импульсом для развития казачьего движения и пообещал расширение программы в будущем.

Задачи и структура обучения

Проректор РАНХиГС Алексей Колесников во вступительном слове обозначил цели программы: не только передача знаний и навыков, но и подготовка патриотов, доказавших преданность Родине, к работе в органах власти, парламентах и общественных организациях. Участники курса изучат основы госслужбы, правовые аспекты деятельности казачества, современные угрозы национальной безопасности, механизмы взаимодействия с властными структурами, а также аналитические и управленческие инструменты.

Чему научат казаков

Программа включает лекции-дискуссии, практические занятия и ситуационные игры, посвящённые госпрограммам, национальным проектам и проектной деятельности. По завершении обучения предусмотрены тестирование, итоговая аттестация и выдача удостоверения о повышении квалификации. Занятия ведут эксперты федеральных органов и преподаватели РАНХиГС.

Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру
