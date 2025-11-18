Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Невидимые нарушения выходят из тени: дроны начнут разоблачать нарушения на дачных участках

Граждан предупредят о полетах дронов для земельного контроля — эксперт Федорук
2:06
Общество

Использование беспилотников позволит выявлять неосвоенные и нарушающие нормы участки, а также повысит уровень безопасности на территориях. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ведущий эксперт по ЖКХ Виктор Федорук.

Белый дрон, парящий в ярко-синем небе
Фото: freepik.com by ArthurHidden, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белый дрон, парящий в ярко-синем небе

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что Росреестр предложил внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые позволят возбуждать дела о нарушениях в сфере земельного хозяйства в бесконтактном формате. Необходимые данные для этого ведомство планирует получать с помощью дронов, самолетов и космической съемки.

По словам эксперта, практика использования беспилотников уже доказала свою эффективность. С их помощью налоговые службы проверяют наличие незарегистрированных строений и нецелевое использование земли. Новый подход, уверен эксперт, поможет ускорить наведение порядка и повысит безопасность в населенных пунктах.

"Такая мера позволит определить, какие участки действительно используются, а какие пустуют и создают проблемы соседям. Ведь неухоженная территория — это сорняки, семена, которые переносятся на другие участки, а еще риск возгораний. Окурок или искра могут привести к пожару и повредить соседние дома", — отметил Федорук.

Он пояснил, что использование беспилотников будет осуществляться под контролем государственных и военных ведомств. По словам эксперта, граждан заранее будут информировать о дате, маршруте и внешнем виде аппаратов, чтобы избежать тревоги и обеспечить их уверенность в том, что это официальная техника, а не боевые беспилотники.

"Жителям заранее будут сообщать, когда и где пройдет облет, укажут цвет дрона и его маркировку, чтобы люди понимали — это официальная техника. Все будет выполняться согласованно и безопасно. Такие аппараты невозможно спутать с военными беспилотниками, прилетевшими с чужой территории", — заключил Федорук.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
