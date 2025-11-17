Разбитый товар — не приговор: магазины часто требуют оплату незаконно, и покупатели об этом не знают

Право не платить за повреждённый товар без вины подтвердил юрист Арифулин

Непростые ситуации в магазинах, связанные с порчей товара или спорными требованиями персонала, нередко вызывают у покупателей вопросы о своих правах. Свой комментарий по этому поводу привёл член Ассоциации юристов России и эксперт по защите прав потребителей Антон Арифулин.

Когда покупатель не обязан платить за ущерб

По словам юриста, обязанность возмещать стоимость разбитой вещи возникает у покупателя только при наличии доказанной вины. Он объяснил, что товар до момента оплаты остаётся собственностью магазина, поэтому случайное повреждение не образует автоматической ответственности. Такие требования сотрудников, по его словам, встречаются регулярно, хотя не соответствуют закону и не могут быть реализованы без обращения в суд.

Арифулин отметил, что спор о намеренном причинении ущерба всегда требует доказательств, включая видеозаписи и показания свидетелей. В большинстве бытовых случаев речь идёт не о нарушении, а о неаккуратности, которая юридической виной не является. Именно поэтому настойчивые попытки заставить оплатить разбитый товар создают ложное представление о полномочиях торговых организаций, подчёркивает Газета.Ru.

"Случайно разбитый товар оплачивать не требуется. Пока вещь не оплачена, она принадлежит магазину", — заявил Арифулин.

Возврат товара без бумажного чека

Эксперт подчеркнул, что отказ принимать товар без оригинального бумажного документа также не имеет под собой правовой основы. Он указал, что подтверждением покупки может служить любой надлежащий способ фиксации, включая банковскую выписку, электронный чек, фотографию или отметку в гарантийном талоне. Практика показывает, что магазины нередко требуют исключительно бумажный экземпляр, хотя эта норма отсутствует в законодательстве.

В юридической трактовке важен сам факт покупки, а не форма, в которой он подтверждён. Поэтому требования продавцов о предоставлении строго одного вида документа являются внутренним правилом торговой точки, но не правом, закреплённым в законе. Это часто создаёт для покупателей ложное ощущение обязательности, которым они не связаны.

Полномочия охраны и пределы досмотра

Отдельную часть беседы Арифулин посвятил вопросам поведения охраны. Он пояснил, что сотрудники частных охранных структур вправе обеспечивать порядок, но не обладают полномочиями проводить личный досмотр. По его словам, охранник может лишь предложить открыть сумку, но не может требовать этого в обязательном порядке.

Если у персонала возникают подозрения на хищение, они имеют право вызвать полицию и дождаться уполномоченных сотрудников, которые уже могут провести процессуальные действия в соответствии с законом. Юрист отметил, что знание собственных прав позволяет покупателю чувствовать себя увереннее и чётко разграничивать корпоративные инструкции и реальные юридические нормы. На практике именно это зачастую помогает избежать конфликтных ситуаций и неправомерных требований.