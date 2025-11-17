Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сапоги до колена стали ключевой тенденцией — Harpersbazaar
Ferrari, Porsche и Toyota развивают электрификацию без отказа от ДВС и гибридов
Причины несчастья при внешнем благополучии назвала психолог Громова
Набрать вес поможет правильный расчёт калорий — диетологи
Смесь соды, уксуса и лимона позволяет отбелить пожелтевшую сантехнику
Родители чуть не назвали Полину Гагарину другим именем
Тревожные сигналы кошек часто игнорируются людьми по данным Аделаиды
Недостаток калорий вызывает слабость и замедляет прогресс тренировок
Суд в Якутии отказал пенсионерке в возврате проданной квартиры — юристы

Разбитый товар — не приговор: магазины часто требуют оплату незаконно, и покупатели об этом не знают

Право не платить за повреждённый товар без вины подтвердил юрист Арифулин
3:20
Общество

Непростые ситуации в магазинах, связанные с порчей товара или спорными требованиями персонала, нередко вызывают у покупателей вопросы о своих правах. Свой комментарий по этому поводу привёл член Ассоциации юристов России и эксперт по защите прав потребителей Антон Арифулин.

Женщина выбирает духи в магазине
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина выбирает духи в магазине

Когда покупатель не обязан платить за ущерб

По словам юриста, обязанность возмещать стоимость разбитой вещи возникает у покупателя только при наличии доказанной вины. Он объяснил, что товар до момента оплаты остаётся собственностью магазина, поэтому случайное повреждение не образует автоматической ответственности. Такие требования сотрудников, по его словам, встречаются регулярно, хотя не соответствуют закону и не могут быть реализованы без обращения в суд.

Арифулин отметил, что спор о намеренном причинении ущерба всегда требует доказательств, включая видеозаписи и показания свидетелей. В большинстве бытовых случаев речь идёт не о нарушении, а о неаккуратности, которая юридической виной не является. Именно поэтому настойчивые попытки заставить оплатить разбитый товар создают ложное представление о полномочиях торговых организаций, подчёркивает Газета.Ru.

"Случайно разбитый товар оплачивать не требуется. Пока вещь не оплачена, она принадлежит магазину", — заявил Арифулин.

Возврат товара без бумажного чека

Эксперт подчеркнул, что отказ принимать товар без оригинального бумажного документа также не имеет под собой правовой основы. Он указал, что подтверждением покупки может служить любой надлежащий способ фиксации, включая банковскую выписку, электронный чек, фотографию или отметку в гарантийном талоне. Практика показывает, что магазины нередко требуют исключительно бумажный экземпляр, хотя эта норма отсутствует в законодательстве.

В юридической трактовке важен сам факт покупки, а не форма, в которой он подтверждён. Поэтому требования продавцов о предоставлении строго одного вида документа являются внутренним правилом торговой точки, но не правом, закреплённым в законе. Это часто создаёт для покупателей ложное ощущение обязательности, которым они не связаны.

Полномочия охраны и пределы досмотра

Отдельную часть беседы Арифулин посвятил вопросам поведения охраны. Он пояснил, что сотрудники частных охранных структур вправе обеспечивать порядок, но не обладают полномочиями проводить личный досмотр. По его словам, охранник может лишь предложить открыть сумку, но не может требовать этого в обязательном порядке.

Если у персонала возникают подозрения на хищение, они имеют право вызвать полицию и дождаться уполномоченных сотрудников, которые уже могут провести процессуальные действия в соответствии с законом. Юрист отметил, что знание собственных прав позволяет покупателю чувствовать себя увереннее и чётко разграничивать корпоративные инструкции и реальные юридические нормы. На практике именно это зачастую помогает избежать конфликтных ситуаций и неправомерных требований.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Касторовое и розмариновое масла стимулируют рост волосков на бровях
Красота и стиль
Касторовое и розмариновое масла стимулируют рост волосков на бровях
Пребывание кошки на батарее дольше 30 минут ведёт к перегреву — ветеринары
Домашние животные
Пребывание кошки на батарее дольше 30 минут ведёт к перегреву — ветеринары
Эффективный способ прочистки канализации солью — сантехники
Недвижимость
Эффективный способ прочистки канализации солью — сантехники
Популярное
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания

Спешка при запуске двигателя зимой может привести к сбросу настроек электроники и повреждению каталитического нейтрализатора.

Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Эффективный способ прочистки канализации солью — сантехники
Засор растёт, как снежный ком: половина стакана решает проблему без единого движения
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Огуречная революция 2026: новые пучковые гибриды обещают рекордные урожаи и меньше хлопот
Теплица деформируется от мокрого снега в ноябре — мастер-дачник Валерия Жемчугова Rafale и Gripen для Украины — это пока концепция, но опасная для Франции и Швеции Любовь Степушова Индонезия занимает 6-е место в мире по годовому числу аварий Сергей Милешкин
Клубника плачет: что случилось с ягодами и как вернуть им прежний размер
Томаты взбунтуются: вот что происходит, если поливать их неправильно
Ничтожный вес, колоссальная власть: существо у окна использует коллективный разум, чтобы править миром
Ничтожный вес, колоссальная власть: существо у окна использует коллективный разум, чтобы править миром
Последние материалы
Право не платить за повреждённый товар без вины подтвердил юрист Арифулин
Недостаток калорий вызывает слабость и замедляет прогресс тренировок
Суд в Якутии отказал пенсионерке в возврате проданной квартиры — юристы
Причины недовольства игрой сборной России объяснил комментатор Орлов
Физическая активность влияет на биологический возраст — ученые
Контроль расходов повышает финансовую стабильность семей — экономисты
Эфирные масла помогают снизить заметность седины — дерматологи
Региональные различия Мексиканской кухни описала трэвел-блогер Ершова
Bond Bug стал реальной базой для лэндспидера Скайуокера
Модели показали исчезновение сезонов без Луны
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.