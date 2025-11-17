Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
НГУ совместно с Центром народной дипломатии впервые провел Всесибирскую олимпиаду по математике на французском языке для школьников в странах Африки

Школьники Африки смогут воспользоваться льготами при поступлении в НГУ
Общество

В октябре 2025 года Новосибирский государственный университет совместно с Центром народной дипломатии впервые провел Всесибирскую олимпиаду по математике на французском языке для школьников в странах Африки: Республике Нигер, Гвинейской Республике и Буркина-Фасо.

Школьная доска
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Школьная доска

Победителям и призерам олимпиады будут предоставлены льготы при поступлении в НГУ — они смогут обучаться либо за счет бюджета РФ, либо получат значительные скидки на обучение.

В олимпиаде приняли участие около 200 школьников выпускных классов средних образовательных школ этих стран, в том числе: 51 человек из Республики Нигер, 68 человек из Гвинейской Республики и 88 человек из Буркина-Фасо.

— Всесибирская олимпиада по математике на французском языке для школьников выпускных классов из различных стран Африки способствует развитию математических навыков и международной дружбы. Участие африканских школьников подчеркивает интерес к математическому образованию и российской системе образования. Такие инициативы помогают укрепить связи между Россией и африканскими странами, создавая прочную основу сотрудничества, — отметила директор Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) НГУ Людмила Некрасова.

Развитие сотрудничества со странами Африки является одним из важных направлений международной деятельности Новосибирского государственного университета.

— Подготовка национальных кадров для развивающихся экономик и отбор талантливой молодежи — это долгосрочная инвестиция в будущее, что не только повысит уровень образования в этих странах, но и укрепит международные отношения, создав условия для совместного устойчивого развития, — прокомментировал начальник управления экспорта образования Евгений Сагайдак.

В 2024 году НГУ совместно с Центром народной дипломатии инициировали создание Консорциума российских университетов по сотрудничеству со странами Западной Африки, в этом году на международном форуме технологического развития "Технопром" были анонсированы новые проекты — программа международного класса, нацеленная на подготовку школьников по русскому языку, информатике и математике в Буркина-Фасо, и проект совместных образовательных программ между Россией и странами Западной Африки на уровне среднего специального образования по таким направлениям, как аграрный сектор, сельское хозяйство, строительная отрасль, естественнонаучные и технические специальности.

— Проведение олимпиады для школьников и отбор талантливой молодежи для обучения в ведущем российском университете — Новосибирском государственном университете — это первый этап системной работы Центра народной дипломатии и Консорциума российских университетов, развивающих сотрудничество со странами Африки. Следующим шагом станет открытие в африканских школах международного класса по инженерным и естественнонаучным направлениям подготовки. В настоящее время Министерство образования Буркина-Фасо и Новосибирский государственный университет активно прорабатывают вопросы создания такого международного класса на базе одной из средних школ Буркина-Фасо, — сообщила исполнительный директор Центра народной дипломатии Наталья Красовская.

Осенью 2024 года Всесибирская олимпиада для школьников по математике впервые была организована в Китае. Тогда проверить свои знания пришли около 180 выпускников старших школ городов провинции Хэнань: Чженьчжоу, Кайфын, Юньчэн, Наньчжао и Лохэ.

Для справки

Всесибирская олимпиада школьников — это масштабная образовательная олимпиада, которая ежегодно собирает тысячи школьников для проверки своих знаний и умений по математике, физике, информатике, химии и биологии. Все предметы олимпиады входят в перечень Российского совета олимпиад школьников (РСОШ). Призовые места в олимпиаде дают выпускникам право на льготы при поступлении в вузы, в том числе на поступление без вступительных испытаний.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
