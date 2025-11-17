Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В Госдуме оценили инициативу о перерасчете отпусков без учета выходных дней

Пересчет отпусков без выходных нецелесообразен — депутат Бессараб
1:59
Общество

Предложение пересчитывать ежегодный оплачиваемый отпуск без учета выходных не имеет практического смысла и вряд ли будет реализовано. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявила депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

здание госдумы рф
Фото: flickr.com by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
здание госдумы рф

Ранее РИА Новости со ссылкой на законопроект сообщили, что депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили не включать выходные дни в число календарных дней ежегодного основного или дополнительного оплачиваемого отпуска.

По словам Бессараб, инициатива фактически дублирует уже существующую систему расчета отпусков и не несет реальных преимуществ. Депутат напомнила, что в советское время отпуск составлял 22 рабочих дня, а затем был преобразован в 28 календарных, что по сути соответствует тому же периоду отдыха.

"Если добавить еще шесть выходных к существующим 28 дням, получится 34 календарных дня отпуска. Но я не представляю себе ни одной страны, которая могла бы позволить себе такую роскошь в нынешних экономических условиях. В 2026 году в России будет 247 рабочих дней и 118 дней отдыха с учетом отпуска — это уже один из самых продолжительных показателей среди развитых стран", — отметила парламентарий.

Она подчеркнула, что действующая система обеспечивает гражданам достаточно возможностей для восстановления и гибкости в планировании отдыха. При этом изменения приведут только к бюрократическим трудностям для работодателей.

"Если вернуться к расчету в рабочих днях, то это будет просто технический пересмотр графиков отпусков и огромный объем лишней бумажной работы. Смысловых преимуществ для работников такая мера не принесет", — заключила Бессараб.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
