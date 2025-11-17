Реформа высшего образования: как новые правила отразятся на студентах

Переход на новую систему образования не изменит выбор абитуриентов — Деревягин

Переход на обновленную систему высшего образования не изменит общий подход к подготовке специалистов и не повлияет на выбор абитуриентов. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил независимый аналитик в сфере образования Борис Деревягин.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ студенты в ВУЗЕ

Ранее РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки сообщили, что сроки обучения при переходе на новую модель высшего образования будут определяться временем, необходимым для подготовки по каждой специальности.

По словам Деревягина, новая модель фактически уравнивает бакалавриат и специалитет, делая их единым базовым уровнем высшего образования. При этом срок обучения будет зависеть от сложности конкретной программы — от четырех до шести лет. Эксперт отметил, что речь не идет о сокращении или удлинении программ, а о более гибкой системе, соответствующей требованиям разных профессий.

"Когда в 2011 году готовился новый закон об образовании, предполагалось, что все специальности перейдут на бакалавриат. Однако оказалось, что ряд направлений, особенно медицинских и инженерных, физически невозможно уложить в четыре года. Поэтому специалитет сохранили, и сейчас речь идет о логичном объединении этих форм в единую систему", — пояснил он.

Эксперт добавил, что переход к новой модели не изменит принципов выбора профессии абитуриентами. Те, кто стремится получить фундаментальные знания, как и раньше, будут поступать на более продолжительные программы.

"Радикального перераспределения студентов в пользу коротких программ не произойдет. Количество бюджетных мест по простым направлениям сокращается, а по сложным инженерным и медицинским — увеличивается. Кроме того, многие молодые люди поступают в ВУЗы ради отсрочки от армии, и длительное обучение для них, наоборот, является преимуществом", — отметил Деревягин.