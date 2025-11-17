Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Посев сидератов восстанавливает структуру почвы
Кортизол выходит из-под контроля: признаки, которые нельзя игнорировать
Встряхивание яйца в стакане ускоряет снятие скорлупы
Пересчет отпусков без выходных нецелесообразен — депутат Бессараб
Женатые мужчины в три раза чаще страдают ожирением — исследователи
Планктон производит до половины кислорода на планете
Стас Михайлов снимет фильм о себе без самолюбования
Приложения облегчают оплату поездок по Китаю
Бундесвер анонсировал войну с РФ в 2028-2029 годах

Реформа высшего образования: как новые правила отразятся на студентах

Переход на новую систему образования не изменит выбор абитуриентов — Деревягин
2:01
Общество

Переход на обновленную систему высшего образования не изменит общий подход к подготовке специалистов и не повлияет на выбор абитуриентов. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил независимый аналитик в сфере образования Борис Деревягин.

студенты в ВУЗЕ
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
студенты в ВУЗЕ

Ранее РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки сообщили, что сроки обучения при переходе на новую модель высшего образования будут определяться временем, необходимым для подготовки по каждой специальности.

По словам Деревягина, новая модель фактически уравнивает бакалавриат и специалитет, делая их единым базовым уровнем высшего образования. При этом срок обучения будет зависеть от сложности конкретной программы — от четырех до шести лет. Эксперт отметил, что речь не идет о сокращении или удлинении программ, а о более гибкой системе, соответствующей требованиям разных профессий.

"Когда в 2011 году готовился новый закон об образовании, предполагалось, что все специальности перейдут на бакалавриат. Однако оказалось, что ряд направлений, особенно медицинских и инженерных, физически невозможно уложить в четыре года. Поэтому специалитет сохранили, и сейчас речь идет о логичном объединении этих форм в единую систему", — пояснил он.

Эксперт добавил, что переход к новой модели не изменит принципов выбора профессии абитуриентами. Те, кто стремится получить фундаментальные знания, как и раньше, будут поступать на более продолжительные программы.

"Радикального перераспределения студентов в пользу коротких программ не произойдет. Количество бюджетных мест по простым направлениям сокращается, а по сложным инженерным и медицинским — увеличивается. Кроме того, многие молодые люди поступают в ВУЗы ради отсрочки от армии, и длительное обучение для них, наоборот, является преимуществом", — отметил Деревягин.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Новые пучковые гибриды огурцов показывают рекордную урожайность — агрономы
Садоводство, цветоводство
Новые пучковые гибриды огурцов показывают рекордную урожайность — агрономы
Отжимания с шагом вперед укрепляют руки и мышцы-стабилизаторы
Новости спорта
Отжимания с шагом вперед укрепляют руки и мышцы-стабилизаторы
Пилатес для лица улучшает контуры и упругость кожи — эксперты
Красота и стиль
Пилатес для лица улучшает контуры и упругость кожи — эксперты
Популярное
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания

Спешка при запуске двигателя зимой может привести к сбросу настроек электроники и повреждению каталитического нейтрализатора.

Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Засор растёт, как снежный ком: половина стакана решает проблему без единого движения
Огуречная революция 2026: новые пучковые гибриды обещают рекордные урожаи и меньше хлопот
Журналист Марриотт описал рост постграмотности — The Times Олег Володин НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Томаты взбунтуются: вот что происходит, если поливать их неправильно
Урожай удивит даже бывалых: добавляю в морковь 3 простых ингредиента – бабушкин метод
Ничтожный вес, колоссальная власть: существо у окна использует коллективный разум, чтобы править миром
Ничтожный вес, колоссальная власть: существо у окна использует коллективный разум, чтобы править миром
Последние материалы
Приложения облегчают оплату поездок по Китаю
Переход на новую систему образования не изменит выбор абитуриентов — Деревягин
Бундесвер анонсировал войну с РФ в 2028-2029 годах
Хоккейный клуб Салават Юлаев погасил спор с девелопером мировым соглашением
99-летний Дик Ван Дайк рассказал о ежедневных тренировках
Ученые нашли связь мощных землетрясений и магнитных супербурь
Дарья Златопольская призналась в сожалении к Павлу Прилучному
Смесь соды, уксуса и моющего средства эффективно очищает полотенца
Журналист Марриотт описал рост постграмотности — The Times
Коричневый лайнер заменил чёрный в дневном макияже после 40
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.