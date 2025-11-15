Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зарплата растёт, а кошелёк пустеет: финансовые заблуждения, которые лишают людей богатства

Рост доходов приводит к увеличению расходов — финансист Баранова
4:15
Общество » Семья » Кошелек

Многие уверены, что рост доходов автоматически приносит финансовую свободу, но эта уверенность нередко оказывается источником разочарований и ошибок. Об этом рассказала финансовый директор и вице-президент АПЭТ по финансам Анна Баранова, назвав самые распространённые заблуждения, которые мешают людям накапливать капитал.

Кошелёк
Фото: Pixabay by Sächsisch, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошелёк

Иллюзия больших доходов

Эксперт объясняет, что распространённое убеждение о прямой связи между высоким заработком и богатством редко работает в реальности. По её словам, вместе с доходом обычно растут и траты: человек позволяет себе больше покупок, меняет привычки и постепенно привыкает к новому уровню расходов. Этот эффект становится причиной того, что дополнительные деньги быстро исчезают, не превращаясь в сбережения.

Баранова напоминает, что прогрессивная налоговая шкала также влияет на сумму, которую человек получает "на руки". Она подчёркивает, что повышение доходов без формирования навыков инвестирования и накопления не приводит к ожидаемому результату. Финансовая стабильность, отмечает специалист, создаётся не только за счёт заработка, но и благодаря умению управлять средствами.

Баранова формулирует суть проблемы очень просто.

"Люди начинают покупать более дорогие вещи, продукты, менять свои привычки. В целом начинают больше себе позволять. И эти расходы "съедают” все потенциальное богатство", — сказала финансовый директор Анна Баранова.

Возраст и финансовая грамотность

По словам эксперта, ещё один миф связан с убеждением, будто финансовая грамотность требует определённого возраста. Она отмечает, что забота о личных финансах актуальна для всех поколений: молодые люди обладают большим ресурсом времени для формирования устойчивых привычек, а пожилые — нуждаются в инструментах защиты и планирования расходов в период снижения доходов.

Баранова считает, что страх перед сложностью финансовых процессов часто становится причиной отказа от изучения этой темы. Она объясняет, что базовые знания о бюджете, накоплениях и целях помогают избежать ошибок и повышают шанс создать капитал. По её словам, независимо от возраста, финансовая грамотность делает повседневные решения более осознанными и уменьшает риски столкновения с мошенничеством, пишет Газета.Ru.

Эксперт подчёркивает, что ориентация на долгосрочные цели формирует устойчивое ощущение стабильности. Она отмечает, что понимание собственных возможностей — один из ключевых факторов, который помогает человеку не зависеть от внезапных изменений дохода и не терять уверенность в будущем.

Опасная стратегия экономии

По словам Барановой, убеждение о том, что жёсткая экономия гарантирует богатство, нередко приводит к противоположному результату. Она объясняет, что сокращение расходов само по себе не создаёт капитал, так как лишь замедляет скорость трат. Такая стратегия постепенно снижает мотивацию и может стать причиной отказа от возможностей, которые способны увеличить доход в долгосрочной перспективе.

Эксперт приводит примеры: отказ от обучения из-за стоимости может закрыть путь к более высокой зарплате, а экономия на здоровье — привести к потерям, которые превышают любые сбережения. Она отмечает, что рациональная модель поведения строится на сочетании контроля расходов и планомерного увеличения доходов.

"Надо понимать, что экономия — это не создание денег, а их сохранение", — отметила Баранова.

Она подчеркивает, что финансовая устойчивость формируется благодаря грамотному планированию, анализу потребностей и работе с бюджетом. В сочетании с инвестированием это помогает не только сохранять средства, но и увеличивать капитал, выводя человека из ловушки бытовых финансовых мифов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
