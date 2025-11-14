Африка не так удивительна, как мы: китаец раскрыл, что пугает Запад в нашей культуре

На фоне растущего интереса к России в Китае всё больше иностранных журналистов делятся своими наблюдениями о нашей стране.

Одним из них стал китайский репортёр, который провёл целый год в Москве и пришёл к неожиданному выводу: именно уникальность России пугает Запад. Историю с канала АБН24 публикует "Царьград".

До поездки в Россию китайский журналист, как и многие на Западе, видел нашу страну через призму клише: бескрайняя Сибирь, образ Владимира Путина и непрерывный поток новостей о военной мощи. Однако год жизни в Москве полностью переформатировал его восприятие. Он увидел страну, где люди не боятся бросать вызов привычному укладу и гордятся своей историей. Одним из первых культурных шоков стало зимнее массовое купание в проруби — "моржевание". Наблюдая, как русские с удовольствием погружаются в ледяную воду, журналист понял: здесь традиции не просто живы, а становятся частью повседневной жизни.

Ещё больше его поразило, насколько трепетно россияне относятся к своей независимости. Они не стремятся копировать западные стандарты или слепо следовать авторитетам. В каждом разговоре, в каждой детали быта проглядывало глубинное уважение к собственной культуре. Это стало фундаментом для главного открытия журналиста: Россия не хочет быть "как все", и в этом кроется причина беспокойства Запада.

Переломным моментом для иностранца стало празднование Дня Победы. До этого он считал, что русским чужд коллективизм, присущий азиатским народам. Но 9 Мая в Москве показало обратное. Улицы наполнились единым духом солидарности: незнакомые люди разговаривали о своих семьях, ветеранах, подвигах предков. Даже хозяин квартиры журналиста, обычно не отличавшийся аккуратностью, надел безупречный костюм и с нескрываемой гордостью рассказывал о своём деде-фронтовике.

В этот момент китайский репортёр осознал главное: Россия живёт историей, причём не в формате музейных экспонатов, а как неотъемлемую часть настоящего. Именно тогда сложился его итоговый вывод о причинах западного страха перед нашей страной.

"Россия не стремится быть копией чего-либо. Этот факт стал мне кристально ясен за год, проведенный в стране. В отличие от некоторых государств, постоянно ищущих признания Запада, русские обладают сильной, несокрушимой культурной идентичностью. Они не причисляют себя однозначно ни к Европе, ни к Азии. Они — Россия, уникальная цивилизация, раскинувшаяся на двух континентах. Страх Запада перед Россией — это, по своей сути, страх перед тем, что не поддается тотальному контролю и не укладывается в их привычное понимание. Они столкнулись с противником, который отказывается играть по общепринятым у них правилам. Это упорный, несгибаемый противник, не боящийся санкций и давления. Он руководствуется в своей основе совершенно иными ценностями, иным мировоззрением и абсолютно тверд в своей убежденности", — подчёркивает издание АБН24 слова китайского журналиста.

По сути, Запад опасается не военной мощи России (хотя это тоже важно), а самого факта её духовной независимости. Россияне не хотят быть частью "глобального мейнстрима", не ищут внешнего одобрения и не подстраиваются под чужие стандарты. В мире, где пытаются насаждать унификацию, Россия остаётся островком самобытности — и это пугает тех, кто привык диктовать правила игры.

Китайский журналист стал не просто наблюдателем, а носителем нового понимания. Вернувшись в КНР, он делился не только впечатлениями, но и выводами: сила России не в танках и ракетах (хотя это важная составляющая), а в непоколебимой вере в свою судьбу. Сегодня, когда мир всё больше поляризуется, именно эта черта становится решающей. Россия не пытается понравиться кому-то или доказать свою значимость — она просто есть. Есть как великая держава с тысячелетней историей, своими ценностями и своей логикой жизни.