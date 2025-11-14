Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экс-вокалист Deep Purple Ковердейл объявил о завершении карьеры
Рост аварий из-за изношенной резины зафиксирован дорожными службами
Сколько апельсинов можно есть в день: норма по данным диетолога
Причины перегруженности ВДНХ на праздники объяснили эксперты по туризму
Аккуратное смешивание теста делает вафли воздушными — по оценке шеф-поваров
Ольга Орлова отпраздновала 48-й день рождения в Париже
Учёные выявили эффект бесшумного движения рыб в стае
Нидерланды увеличили импорт российского газа в 2,7 раза — Евростат
Мыть волосы в день окрашивания вредно, утверждают эксперты

Африка не так удивительна, как мы: китаец раскрыл, что пугает Запад в нашей культуре

Общество

На фоне растущего интереса к России в Китае всё больше иностранных журналистов делятся своими наблюдениями о нашей стране.

Флаг России
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Dickelbers is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Флаг России

Одним из них стал китайский репортёр, который провёл целый год в Москве и пришёл к неожиданному выводу: именно уникальность России пугает Запад. Историю с канала АБН24 публикует "Царьград".

До поездки в Россию китайский журналист, как и многие на Западе, видел нашу страну через призму клише: бескрайняя Сибирь, образ Владимира Путина и непрерывный поток новостей о военной мощи. Однако год жизни в Москве полностью переформатировал его восприятие. Он увидел страну, где люди не боятся бросать вызов привычному укладу и гордятся своей историей. Одним из первых культурных шоков стало зимнее массовое купание в проруби — "моржевание". Наблюдая, как русские с удовольствием погружаются в ледяную воду, журналист понял: здесь традиции не просто живы, а становятся частью повседневной жизни.

Ещё больше его поразило, насколько трепетно россияне относятся к своей независимости. Они не стремятся копировать западные стандарты или слепо следовать авторитетам. В каждом разговоре, в каждой детали быта проглядывало глубинное уважение к собственной культуре. Это стало фундаментом для главного открытия журналиста: Россия не хочет быть "как все", и в этом кроется причина беспокойства Запада.

Переломным моментом для иностранца стало празднование Дня Победы. До этого он считал, что русским чужд коллективизм, присущий азиатским народам. Но 9 Мая в Москве показало обратное. Улицы наполнились единым духом солидарности: незнакомые люди разговаривали о своих семьях, ветеранах, подвигах предков. Даже хозяин квартиры журналиста, обычно не отличавшийся аккуратностью, надел безупречный костюм и с нескрываемой гордостью рассказывал о своём деде-фронтовике.

В этот момент китайский репортёр осознал главное: Россия живёт историей, причём не в формате музейных экспонатов, а как неотъемлемую часть настоящего. Именно тогда сложился его итоговый вывод о причинах западного страха перед нашей страной.

"Россия не стремится быть копией чего-либо. Этот факт стал мне кристально ясен за год, проведенный в стране. В отличие от некоторых государств, постоянно ищущих признания Запада, русские обладают сильной, несокрушимой культурной идентичностью. Они не причисляют себя однозначно ни к Европе, ни к Азии. Они — Россия, уникальная цивилизация, раскинувшаяся на двух континентах. Страх Запада перед Россией — это, по своей сути, страх перед тем, что не поддается тотальному контролю и не укладывается в их привычное понимание. Они столкнулись с противником, который отказывается играть по общепринятым у них правилам. Это упорный, несгибаемый противник, не боящийся санкций и давления. Он руководствуется в своей основе совершенно иными ценностями, иным мировоззрением и абсолютно тверд в своей убежденности", — подчёркивает издание АБН24 слова китайского журналиста.

По сути, Запад опасается не военной мощи России (хотя это тоже важно), а самого факта её духовной независимости. Россияне не хотят быть частью "глобального мейнстрима", не ищут внешнего одобрения и не подстраиваются под чужие стандарты. В мире, где пытаются насаждать унификацию, Россия остаётся островком самобытности — и это пугает тех, кто привык диктовать правила игры.

Китайский журналист стал не просто наблюдателем, а носителем нового понимания. Вернувшись в КНР, он делился не только впечатлениями, но и выводами: сила России не в танках и ракетах (хотя это важная составляющая), а в непоколебимой вере в свою судьбу. Сегодня, когда мир всё больше поляризуется, именно эта черта становится решающей. Россия не пытается понравиться кому-то или доказать свою значимость — она просто есть. Есть как великая держава с тысячелетней историей, своими ценностями и своей логикой жизни.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Домашние животные
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Кулинары представили рецепт салата Кобыла под шубой
Еда и рецепты
Кулинары представили рецепт салата Кобыла под шубой
США ударили по мировому энергорынку санкциями против российских компаний
Нефть
США ударили по мировому энергорынку санкциями против российских компаний
Популярное
Японский ритуал мытья головы: как получить роскошные волосы без дорогостоящих процедур

Хотите, чтобы волосы росли быстрее и оставались здоровыми? Откройте для себя японский метод мытья головы, который помогает ускорить рост и сохранить блеск ваших локонов.

Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Шарфы, береты и кепки заменяют зимой шапки — стилисты
Голова остаётся тёплой, а образ — лёгким: эти аксессуары работают в мороз не хуже привычных шапок
Секрет идеальной улыбки: как естественно приподнять уголки губ и вернуть лицу свежесть
Ползучее царство разрушится изнутри: вот как заставить тараканов исчезнуть без яда и следа
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Британия грозится не пропускать танкеры с российскими энергоресурсами через Ла-Манш
Кошачья любовь без слов: 7 знаков того, что кошка вас любит и считает самым важным человеком
Если прав Гупта — полвека поисков были напрасны: космос обманул даже самых умных людей планеты
Если прав Гупта — полвека поисков были напрасны: космос обманул даже самых умных людей планеты
Последние материалы
Аккуратное смешивание теста делает вафли воздушными — по оценке шеф-поваров
Ольга Орлова отпраздновала 48-й день рождения в Париже
Нидерланды увеличили импорт российского газа в 2,7 раза — Евростат
Учёные выявили эффект бесшумного движения рыб в стае
Мыть волосы в день окрашивания вредно, утверждают эксперты
Курорт Завидово открывает вторую очередь по данным властей региона
Физики доказали: секрет приземления кошек кроется во врождённом рефлексе
Эндокринологи: преддиабет всё чаще находят у детей, виноваты не только конфеты
Слойки с яйцом и зеленым луком выпекаются 20 — 25 минут
Из бюджета Челябинска выделили 29,9 млн на ледовый ансамбль — администрация города
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.