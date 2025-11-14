Атаман Всероссийского казачьего общества встретился с главой Ингушетии

Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов провёл рабочую встречу с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым. Обсудили межнациональное взаимодействие, поддержку участников специальной военной операции и не только.

Фото: Фото пресс-службы Всероссийского казачьего общества Встреча атамана ВКО с главой Ингушетии

Укрепление межнационального единства

В центре внимания была тема сплочённости народов региона. Как отметил атаман, единство Кавказа — это фундаментальная основа для устойчивого развития и мира. Обсудили меры по сохранению культурного многообразия и предотвращению любых проявлений разобщённости.

"Единство народов Кавказа является прочной основой стабильности и развития региона", — подчеркнул Виталий Кузнецов.

В этой связи необходимы совместные инициативы для укрепления межэтнических связей.

Поддержка участников специальной военной операции

Особый акцент был сделан на помощи бойцам, выполняющим задачи в зоне СВО. В ходе беседы затронули вопросы социальной и материальной поддержки участников СВО, включая их семьи. Это направление работы признано приоритетным, поскольку оно напрямую способствует укреплению обороноспособности страны и моральному духу нации.

Роль казачьих обществ в воспитании молодёжи

Казачьи общества были названы надёжным оплотом в деле патриотического воспитания. Обсудили, как казаки могут внести вклад в формирование активной гражданской позиции у молодёжи, передавая традиции служения Родине.

"Казаки и впредь будут надёжной опорой в поддержке защитников Отечества и в воспитании молодёжи, сохраняя традиции служения России", — заявил всероссийский атаман.

Интернациональный отряд "Эрзи"

Решили поддержать бойцов из интернационального отряда "Эрзи", входящего в состав казачьей разведбригады "Терек" Добровольческого корпуса. Обсудили логистику, оснащение и мотивацию личного состава. Это подразделение стало символом единства регионов, где представители разных народов плечом к плечу выполняют боевые задачи.

Казаки в Ингушетии

Махмуд-Али Калиматов выразил благодарность казакам за активное участие в общественной жизни Ингушетии. Особо отметил их вклад в организацию значимых мероприятий, таких как День народного единства.

"Совместные усилия помогут укрепить единство и солидарность между всеми народами республики и страны в целом", — сказал Махмуд-Али Калиматов.

Встреча подтвердила приверженность всех сторон делу мира, согласия и дальнейшего укрепления российского государства.