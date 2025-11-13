Возвращение в профессию: как объяснить перерыв в работе и получить желаемую должность

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Общество

Долгий перерыв в работе не является препятствием для успешного трудоустройства. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал HR-эксперт, руководитель Международного кадрового агентства AMAЛКО Гарри Мурадян

По словам специалиста, важно не скрывать период отсутствия официальной занятости, а показать, чем человек занимался в это время. В резюме стоит указать волонтерскую, благотворительную или иную общественную деятельность, которая демонстрирует ответственность и готовность выполнять задачи.

"Если у вас был опыт благотворительный, волонтерский или иной деятельности, которая не является трудовой, но показывает умение брать на себя обязательства и нести ответственность за результат, его можно указать. Это нормально и производит хорошее впечатление на работодателя. Главное — не обманывать и не преувеличивать", — подчеркнул Мурадян.

Эксперт отметил, что важно правильно оформить раздел "О себе". По его словам, в этом блоке стоит кратко рассказать о причинах перерыва и четко обозначить, какую работу человек ищет.

"Раздел "О себе" помогает объяснить, чем вы занимались во время паузы в карьере. Важно подчеркнуть личные качества и профессиональные цели, показать, что вы готовы к новым задачам. Работодатель должен увидеть, что вы подходите по духу команде", — пояснил Мурадян.

Он добавил, что работодатели сегодня с пониманием относятся к перерывам, связанным с уходом за близкими или декретом. Главное — честность и готовность объяснить причины паузы. По словам эксперта, ложь в резюме быстро вскрывается, ведь при трудоустройстве все равно придется подтверждать данные документами о доходах.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
