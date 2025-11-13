Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тип кожи головы определяет график ухода и выбор шампуня – трихологи
Курорт на 5600 мест построят на Байкале — АТОР
Кристине Асмус запретили общаться с Наталией Орейро на съёмках
Кошки считают человека партнёром, а не вожаком — исследование этологов
Группа крови не диктует меню: как псевдонаука заманила миллионы людей
Лариса Гузеева заявила, что стала жертвой мошенничества
Осенние подкормки, которые работают даже под снегом — советы агрономов
Вьетнамский фермер из Куангнама утверждает, что не спал более 60 лет
Дубленка в стиле бохо-шик возвращается в моду в 2025 году

В Госдуме прокомментировали планы по запрету табака для родившихся после 2017 года

Тумусов объяснил запрет продажи табака для новых поколений
1:37
Общество

Инициатива о запрете продажи табака людям, родившимся после 2017 года, должна сформировать у детей устойчивое понимание невозможности покупки сигарет. Об этом Pravda.Ru заявил первый зампред комитета по охране здоровья в Госдуме Федот Тумусов.

Сигарета
Фото: Freepik by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сигарета

Ранее в Госдуме предложили запретить продажу табака россиянам, родившимся после 2017 года.

Тумусов подчеркнул, что смысл инициативы — создать у детей четкое знание о полной недоступности табака, чтобы мысль о сигаретах исчезала еще в раннем возрасте. Он уточнил, что аналогичные законы в России всегда встречали серьезное сопротивление, поскольку табачная отрасль обладает значительным влиянием и ресурсами.

"Предлагать такие меры всегда правильно, потому что они помогают молодому поколению полностью отказаться от курения. Ребенок уже в восемь лет должен понимать, что ему никогда не продадут табачную продукцию. Так ребенок быстрее осознает, что путь к табаку для него закрыт", — пояснил он.

Парламентарий  напомнил, что раньше принятие антитабачных ограничений сопровождалось активным сопротивлением табачных лобби, которые стремились блокировать любые меры. По его словам, влияние этих структур сохраняется, так как связано с миллиардными оборотами. Поэтому Тумусов оценивает шансы принятия инициативы как пятьдесят на пятьдесят, отмечая, что идея важна и способна принести пользу будущим поколениям.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Красота и стиль
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Красота и стиль
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Популярное
Шаман способен на большее: певцу указали на его главную ошибку, мешающую расти дальше

Музыкант Алекс Соловьёв вспомнил беседу о Шамане со своим преподавателем по вокалу и высказал мнение о том, что исполнителю следовало бы изменить репертуар.

Музыкант Соловьёв посоветовал Шаману сменить репертуар
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Призрак ледникового прошлого вернулся: медведь, которого считали исчезнувшим, снова на свободе
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Густые брови без боли и салонов: простые методы, которые заменят микроблейдинг и татуаж
Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Крушение С-130: случайность или ошибка системы ПВО Азербайджана? Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Свет и дерзость против времени: красить или мелировать, чтобы седина заиграла по вашим правилам
Волос меньше — уверенности больше: короткая стрижка, которая меняет жизнь
Селёдка уходит в прошлое: на новогоднем столе бал теперь правит Кобыла под шубой
Селёдка уходит в прошлое: на новогоднем столе бал теперь правит Кобыла под шубой
Последние материалы
Кислотные гели и пенящиеся составы очищают унитаз без ёршика
Говядина по-амишски стала традиционным блюдом американской деревни — кулинары
Компания ZF Lifetec разработала подушку безопасности для пяток
Ошибки подготовки грядок в ноябре, из-за которых гибнет почва
Пять шагов против простуды: как не стать жертвой осеннего переохлаждения
Режим питания и тренировок при диабете — пояснили эндокринологи
Тиреоидные гормоны регулируют пигментацию рыб: новое открытие российских биологов
Гвинет Пэлтроу пожаловалась на тревожность и СДВГ
Песчаные пустыни Якутии могут скрывать выходы водорода из недр — геологи
Елена Товстик выразила надежду на возвращение мужа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.