В Госдуме прокомментировали планы по запрету табака для родившихся после 2017 года

Инициатива о запрете продажи табака людям, родившимся после 2017 года, должна сформировать у детей устойчивое понимание невозможности покупки сигарет. Об этом Pravda.Ru заявил первый зампред комитета по охране здоровья в Госдуме Федот Тумусов.

Ранее в Госдуме предложили запретить продажу табака россиянам, родившимся после 2017 года.

Тумусов подчеркнул, что смысл инициативы — создать у детей четкое знание о полной недоступности табака, чтобы мысль о сигаретах исчезала еще в раннем возрасте. Он уточнил, что аналогичные законы в России всегда встречали серьезное сопротивление, поскольку табачная отрасль обладает значительным влиянием и ресурсами.

"Предлагать такие меры всегда правильно, потому что они помогают молодому поколению полностью отказаться от курения. Ребенок уже в восемь лет должен понимать, что ему никогда не продадут табачную продукцию. Так ребенок быстрее осознает, что путь к табаку для него закрыт", — пояснил он.

Парламентарий напомнил, что раньше принятие антитабачных ограничений сопровождалось активным сопротивлением табачных лобби, которые стремились блокировать любые меры. По его словам, влияние этих структур сохраняется, так как связано с миллиардными оборотами. Поэтому Тумусов оценивает шансы принятия инициативы как пятьдесят на пятьдесят, отмечая, что идея важна и способна принести пользу будущим поколениям.