Бабушки перестали быть няньками: новое поколение выбирает жить для себя

Психолог Зберовский заявил, что бабушки больше не хотят быть няньками — NewsInfo

2:46 Your browser does not support the audio element. Общество

Современные бабушки всё чаще отказываются от традиционного образа домохозяек, полностью посвящённых детям и внукам.

Фото: freepik.com by shurkin_son, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тренировка

Психолог Андрей Зберовский в интервью изданию NewsInfo отметил, что за последние десятилетия в обществе произошла глубокая трансформация восприятия женской роли после выхода на пенсию.

Новая идентичность и стремление к самореализации

По словам эксперта, женщины старшего поколения сегодня иначе воспринимают себя и своё место в семье. Они не хотят быть "бабушками" в привычном смысле — с фартуком, пирогами и постоянной заботой о домочадцах.

"Современная бабушка, безусловно, позиционирует себя не как бабушка, а как женщина, взрослая в преклонных годах, но образ внешний другой. Современная бабушка молодится. Этот факт стал реальностью", — подчеркнул Андрей Зберовский.

Психолог пояснил, что внешне и внутренне эти женщины отличаются от своих предшественниц. Они уделяют внимание здоровью, внешности, активно пользуются социальными сетями, путешествуют и участвуют в культурной жизни.

От заботы к независимости

Зберовский отметил, что современные бабушки всё чаще делают выбор в пользу личных интересов. По его словам, возраст от шестидесяти до семидесяти лет перестал восприниматься как период исключительно семейного служения.

"Многие бабушки в возрасте от шестидесяти до семидесяти лет отказываются с внуками сидеть, с правнуками, потому что не хотят себя сводить к роли домашних помощниц. У них высокая социальная программа, музеи, кино, подружки, дачи. Часто бабушки живут не столько для своих детей и внуков, сколько для себя", — добавил Зберовский.

Психолог подчеркнул, что это не проявление эгоизма, а естественная адаптация к изменившемуся миру. Современные пенсионерки стремятся оставаться активными, интересными и востребованными, не ограничивая себя рамками старых представлений о возрасте.

Новая социальная роль

Смена установки отражает более широкие процессы — рост продолжительности жизни, развитие медицины и изменение культурных ориентиров. Бабушки XXI века стараются сохранять независимость, совмещая заботу о близких с реализацией собственных целей.

По мнению экспертов, подобная трансформация помогает укреплять межпоколенческие отношения: когда пожилые женщины чувствуют личную значимость, они легче строят диалог с детьми и внуками, опираясь не на жертвенность, а на взаимное уважение.