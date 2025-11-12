Атаман Всероссийского казачьего общества провёл встречу в Грозном

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:32
Общество

В Грозном состоялась встреча, посвящённая развитию российского казачества и укреплению межрегионального сотрудничества.

Встреча в Грозном атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова и руководителя администрации главы и правительства Чечни Галаса Таймасханова
Фото: Фото пресс-службы Всероссийского казачьего общества
Встреча в Грозном атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова и руководителя администрации главы и правительства Чечни Галаса Таймасханова

Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов обсудил ключевые вопросы с руководителем администрации главы и правительства Чечни Галасом Таймасхановым.

В диалоге приняли участие министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, а также главный федеральный инспектор по Чеченской республике аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Лёма Джунаидов.

Участники и цели встречи в Грозном

Встреча собрала представителей казачества и региональных властей для обмена мнениями по актуальным вопросам.

Виталий Кузнецов подчеркнул важность диалога между казаками и республиканскими лидерами. Галас Таймасханов отметил, что такие встречи способствуют гармонизации интересов различных народов России.

Главная тема встречи

Центральной темой стало воплощение Стратегии госполитики в отношении российского казачества на 2021-2030 годы в Чеченской республике.

Участники обсудили меры по интеграции казачьих традиций в региональную жизнь, включая поддержку культурных и образовательных инициатив. Было подчеркнуто, что казачество играет ключевую роль в сохранении исторического наследия и укреплении национального единства.

Деятельность казачества и поддержка добровольцев

В ходе беседы речь шла о деятельности казачьих сообществ в регионе. Особое внимание уделили поддержке добровольческих подразделений вооружённых сил. Участники отметили вклад казачества в защиту Отечества, где представители разных народов страны сражаются плечом к плечу.

Обсудили механизмы взаимодействия казачества с региональными властями для повышения эффективности этой работы.

О чём договорились

В рамках объявленного президентом Года единства народов России были запланированы масштабные мероприятия, направленные на укрепление межнационального согласия. Участники встречи готовы активно участвовать в этих инициативах. Они поставили перед собой главную цель — содействовать сплочению гражданского общества и дальнейшему развитию казачьего движения.

Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру
