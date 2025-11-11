Не наказание, а поддержка: Башкирия меняет систему воспитания подростков

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:35
Общество

В Башкирии 13-летний мальчик попал в больницу с тяжелой травмой глаза после выстрела из оружия во время игры со сверстниками.

Молодёжь
Фото: flickr.com by Ecole polytechnique, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Молодёжь

Такие случаи подчеркивают растущую проблему безнадзорности среди подростков, где один неверный шаг может изменить жизнь. Об этом сообщает пресс-служба Курултая Башкирии. Об этом пишет издание mkset.ru.

Законопроект о вовлечении добровольцев в работу с проблемными несовершеннолетними приняли в первом чтении. Идею поддержал спикер регионального парламента Константин Толкачев, отметив, что наставники помогут ребятам избежать кривой дорожки. В число кураторов войдут активисты из патриотических объединений и юнармейцы, чтобы охватить как можно больше подопечных.

Эта мера направлена на снижение правонарушений и беспризорности в республике. По данным Курултая, органы образования, здравоохранения и социальные службы уже работают с детьми на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних. Волонтеры смогут подключаться без бюрократии, но только после отбора в специальный реестр.

Федеральная база данных объединит два реестра: один для наставников, другой для некоммерческих организаций. Комиссия будет проверять заявки и включать кандидатов. Так регион планирует создать сеть поддержки, где каждый куратор пройдет проверку на соответствие требованиям.

Наставники возьмут на себя содействие в получении образования, включая дополнительное, и организацию досуга для подростков. Их задача — минимизировать риски беспризорности и помочь ребятам интегрироваться в общество. Родители смогут самостоятельно выбирать куратора из официального списка, что упростит процесс.

"Наставники смогут работать с подростками добровольно, без дополнительных разрешений от госорганов. Родители ребенка, состоящего на учете в КДН, смогут сами выбирать подходящего наставника и обращаться в организации из официального перечня", — дополнил Толкачев. Это позволит избежать формальностей и сосредоточиться на реальной помощи.

В Курултае уточнили, что труд кураторов останется безвозмездным, без прямой оплаты. Однако власти обещают меры поддержки, такие как гранты в форме субсидий и консультации. Награды и звания станут стимулом для активных волонтеров, чтобы мотивировать их на долгосрочную работу.

Недавний инцидент в Стерлитамаке стал тревожным сигналом: во время игры сверстник выстрелил в 13-летнего подростка, повредив глаз. Следственный комитет Башкирии расследует мотивы, но уже ясно, что без надзора такие ситуации повторятся. Мальчика срочно доставили в уфимскую больницу, где ему оказывают медицинскую помощь.

Месяц назад гаишники остановили двух подростков 14 и 16 лет, управлявших мотоциклами без прав. Родителей вызвали на место, а транспорт эвакуировали на стоянку. Эти истории показывают, как без контроля малолетние рискуют не только собой, но и окружающими.

Подобные происшествия подчеркивают срочность инициативы Курултая. Единая база наставников позволит оперативно реагировать на проблемы, распределяя ресурсы. В итоге регион рассчитывает на снижение числа инцидентов, где подростки оказываются на грани.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
