Не наказание, а поддержка: Башкирия меняет систему воспитания подростков

В Башкирии 13-летний мальчик попал в больницу с тяжелой травмой глаза после выстрела из оружия во время игры со сверстниками.
Такие случаи подчеркивают растущую проблему безнадзорности среди подростков, где один неверный шаг может изменить жизнь. Об этом сообщает пресс-служба Курултая Башкирии. Об этом пишет издание mkset.ru.
Законопроект о вовлечении добровольцев в работу с проблемными несовершеннолетними приняли в первом чтении. Идею поддержал спикер регионального парламента Константин Толкачев, отметив, что наставники помогут ребятам избежать кривой дорожки. В число кураторов войдут активисты из патриотических объединений и юнармейцы, чтобы охватить как можно больше подопечных.
Эта мера направлена на снижение правонарушений и беспризорности в республике. По данным Курултая, органы образования, здравоохранения и социальные службы уже работают с детьми на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних. Волонтеры смогут подключаться без бюрократии, но только после отбора в специальный реестр.
Федеральная база данных объединит два реестра: один для наставников, другой для некоммерческих организаций. Комиссия будет проверять заявки и включать кандидатов. Так регион планирует создать сеть поддержки, где каждый куратор пройдет проверку на соответствие требованиям.
Наставники возьмут на себя содействие в получении образования, включая дополнительное, и организацию досуга для подростков. Их задача — минимизировать риски беспризорности и помочь ребятам интегрироваться в общество. Родители смогут самостоятельно выбирать куратора из официального списка, что упростит процесс.
"Наставники смогут работать с подростками добровольно, без дополнительных разрешений от госорганов. Родители ребенка, состоящего на учете в КДН, смогут сами выбирать подходящего наставника и обращаться в организации из официального перечня", — дополнил Толкачев. Это позволит избежать формальностей и сосредоточиться на реальной помощи.
В Курултае уточнили, что труд кураторов останется безвозмездным, без прямой оплаты. Однако власти обещают меры поддержки, такие как гранты в форме субсидий и консультации. Награды и звания станут стимулом для активных волонтеров, чтобы мотивировать их на долгосрочную работу.
Недавний инцидент в Стерлитамаке стал тревожным сигналом: во время игры сверстник выстрелил в 13-летнего подростка, повредив глаз. Следственный комитет Башкирии расследует мотивы, но уже ясно, что без надзора такие ситуации повторятся. Мальчика срочно доставили в уфимскую больницу, где ему оказывают медицинскую помощь.
Месяц назад гаишники остановили двух подростков 14 и 16 лет, управлявших мотоциклами без прав. Родителей вызвали на место, а транспорт эвакуировали на стоянку. Эти истории показывают, как без контроля малолетние рискуют не только собой, но и окружающими.
Подобные происшествия подчеркивают срочность инициативы Курултая. Единая база наставников позволит оперативно реагировать на проблемы, распределяя ресурсы. В итоге регион рассчитывает на снижение числа инцидентов, где подростки оказываются на грани.
