В Госдуме объяснили цель сбора данных о просмотрах фильмов россиянами

Сбор статистики о просмотрах фильмов и активности пользователей необходим для оценки рекламного потенциала контента и эффективности цифровых площадок. Об этом Pravda.Ru заявил зампред Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член фракции ЛДПР Андрей Свинцов.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Просмотр телевизора

Ранее РБК сообщило, что Минцифры РФ предложило расширить перечень данных о пользователях, которые онлайн-кинотеатры и соцсети передают системе измерения интернет-аудитории. Согласно инициативе, платформы будут обязаны предоставлять Mediascope бессрочные идентификаторы на основе номеров телефонов, а также сведения о просмотрах фильмов и сериалов, включая информацию о паузах и возобновлении воспроизведения.

Свинцов отметил, что такая статистика необходима для понимания, как работает рынок рекламы и какие площадки обеспечивают наибольший охват аудитории. По его словам, современные СМИ и блогеры действуют сразу на нескольких цифровых платформах, поэтому государству важно видеть полную картину распространения контента.

"Это важная статистическая информация, которая позволяет понимать рекламный потенциал того или иного контента. Сегодня все СМИ и блогеры ведут свои активности во всех социальных сетях, и такая статистика помогает определить, где рекламная интеграция работает эффективнее. Любая информация для государства важна", — рассказал он.

Он добавил, что традиционные форматы рекламы уже не дают ощутимого эффекта: сегодня рекламная активность охватывает множество цифровых каналов, от телевидения до социальных сетей, где контент распространяется и обсуждается многократно. По мнению депутата, более глубокий анализ данных позволит точнее оценивать эффективность медийных проектов и улучшать стратегию их продвижения.