Кибератака или квантовая угроза: названы причины, по которым Рунет могут временно отключить

Общество

Российские власти утвердили перечень угроз, при которых возможна изоляция Рунета от мировой сети. Новые правила вступят в силу 1 марта 2026 года и дадут Роскомнадзору, ФСБ и Минцифры право временно отключать российский сегмент интернета от глобальной сети.

Смартфон в руке
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Смартфон в руке

Условия для изоляции

Согласно постановлению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным 6 ноября, ограничительные меры будут применяться в случае возникновения угроз устойчивости, безопасности и целостности Рунета. Такие действия возможны, например, при масштабных кибератаках или вмешательстве во внутренние процессы через интернет.

Ранее депутат Андрей Свинцов в интервью изданию "Подъём" пояснил, что речь идёт не о цензуре, а о защите инфраструктуры: по его словам, возможна "кратковременная изоляция" Рунета при угрозах хакерских атак или попытках вмешательства в систему дистанционного голосования.

Скепсис экспертов

Зампред комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства Михаил Делягин выразил сомнение в реальности подобных сценариев. По его мнению, технические риски для российского сегмента интернета минимальны, сообщает Газета.Ru.

"РКН может отключить российский интернет от мирового, только если вмешательство через него во внутренние дела России приобретет характер реальной угрозы. О критериях угрозы надо спрашивать у специалистов, но, на мой взгляд, все сценарии такого рода сегодня являются почти невероятными", — заявил Михаил Делягин.

Он уточнил, что единственной гипотетической угрозой может стать массовое использование квантовых компьютеров, однако это перспектива далёкого будущего.

Стабильность инфраструктуры

Парламентарий уверен, что нынешние системы кибербезопасности обеспечивают надёжную защиту ключевых узлов связи. В частности, он подчеркнул, что система электронного голосования неуязвима для внешнего вмешательства. По его словам, несмотря на сомнения и критику, реальных угроз взлома таких платформ не существует.

Эксперты отмечают, что реализация новых мер направлена не на ограничение граждан, а на повышение технологической автономии страны.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
